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أصداء شيخة الصيت لنوال الكويتية فاقت التوقعات

2/7/2024 7:18:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ياسر العيلة
ما زالت الأصداء الجميلة تتوالى على الحفل الأخير لـ «قيثارة الخليج» نوال الكويتية والذي أقيم مساء الجمعة الماضية في قاعة «الأرينا كويت»، وقدمت «ام حنين» خلاله مجموعة كبيرة من أعمالها الجديدة ومن بينها الأغنية الوطنية «شيخة الصيت» إهداء منها للكويت وأميرها وشعبها، والتي فاقت التوقعات وتفاعل معها الحضور بشكل كبير، خاصة انها ذكرتنا بالأغاني الوطنية الخالدة التي تغنت بالكويت من قبل.
كلمات الأغنية الرائعة تتغنى في الكويت الحبيبة وتعزز للأجيال الجديدة قيمة الوطن والولاء لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وصاغ هذه الكلمات الجميلة الشاعر بدر شعيل، وقام بتلحينها الملحن المبدع الجاسر في أول تعاون يجمعه بنوال، فقدم لحنا مميزا يناسب قيمة وصوت هذه النجمة الأيقونة، ونال لحن الجاسر استحسان وإعجاب الجمهور والذي تفاعل مع الأغنية وسط أجواء حماسية، وقام بالتوزيع الموسيقي للأغنية د.عدنان عبدالله، مكس وماستر: علي رمضان، وتقول كلماتها:
تباشري بالخير يا ديرة الخير
يا موطن الأحرار يا شيخة الصيت
كل عام وانتي فرحانا والتباشير
عز وفخر يا ديرة العز الكويت
حييت يا اللي ما يوصفك تعبير
يا شيخنا مشعل يا ابو الحزم حييت
السمع لك والطوع وفي أمرك نسير
يا ذخرنا يا عزنا وراعي البيت
انت الذي للدار نهضه وتطوير
شيخ الحزم والعزم وبالعدل ناديت
المجد لك والعهد يا بواحمد الخير
انت الوطن والشعب لك لا تعزويت

MENAFN07022024000130011022ID1107824820

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