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الكويتية استضافت الملتقى السنوي للجنة إصلاح المواد المركبة للطائرات

2/7/2024 7:18:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استضافت شركة الخطوط الجوية الكويتية الملتقى السنوي للجنة إصلاح المواد المركبة للطائرات التجارية «CACRC» خلال الفترة من 4 إلى 7 الجاري، حيث تتولى اللجنة توحيد وإعداد النظم والقوانين والوثائق الخاصة بإصلاح مواد الطائرات التجارية في قطاع صيانة الطيران.
وتضم اللجنة التابعة لجمعية مهندسي الآليات الدولية، كبرى الشركات العالمية ويأتي في مقدمتها شركة ايرباص وشركة بوينغ والخطوط الجوية الكويتية وطيران فرنسا وطيران لوفتهانزا وطيران الرياض وطيران الملكية الهولندية وطيران المتحدة الأميركية بالإضافة إلى مشاركة العديد من خطوط الطيران والجامعات ومعاهد الأبحاث الخاصة بقطاع الطيران.
حضر الملتقى رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن عبدالمحسن الفقعان برفقة الرئيس التنفيذي للشركة الكابتن أحمد الكريباني ومدير دائرة الهندسة في الشركة م.عبدالله الحبيب وعدد من المسؤولين ودائرة الهندسة.
هذا، وناقش الملتقى على مدار 4 أيام ضمن ورش عمل مكثفة، أهم التحديات التي تواجه قطاع الطيران التجاري فيما يخص وضع القوانين والتشريعات اللازمة وتقييمها في إدخال آليات وتقنيات ونظم حديثة في قطاعات مختلفة كالهندسة والتدريب والفحص والعديد من الأمور الفنية.
وافتتح رئيس مجلس الإدارة الكابتن عبدالمحسن الفقعان الملتقى بكلمة ترحيبية ألقاها لضيوف الخطوط الجوية الكويتية من الشركات العالمية، مثمنا الدور الملموس الذي تقوم به اللجنة لوضع وإيجاد حلول وخيارات مهمة لتطوير وتحسين الآليات والمواد الخاصة بقطاع الطيران التجاري بالإضافة إلى تعزيز السلامة وتقليل التكاليف على شركات صيانة الطائرات عبر توجيههم من خلال ما يتم تقييمه وتطويره من التقنيات الحديثة التي تواكب أحدث ما تقدمه صيانة الطائرات.
وأضاف الفقعان قائلا: «الخطوط الجوية الكويتية يشرفها اختيارها من قبل اللجنة لاستضافة هذا الملتقى المهم، ويسعدها أيضا أن تكون عضوا فعالا ضمن هذه اللجنة ومن أولى الشركات المنضمة في المنطقة منذ العام 2017».
واختتم الفقعان كلمته قائلا: «نأمل من خلال هذا الملتقى بأن يعود بالفائدة على الجميع ويحقق المصالح المشتركة بين كافة الأطراف والتي تسهم في ازدهار وتقدم صناعة الطيران التجاري إقليميا ودوليا».
وتقدم الرئيس التنفيذي الكابتن أحمد الكريباني بالشكر الجزيل لأعضاء اللجنة على جهودهم الدؤوبة في مجال إصلاح المواد المركبة، كما قام بتقديم الشهادات التقديرية تكريما لهم طوال سنوات خدمتهم في اللجنة وتقديم الحلول التطويرية والخدمية.

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