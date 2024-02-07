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لجنة الجهراء تناقش مقترح موقع حراج لبيع السيارات المستعملة الأربعاء المقبل

2/7/2024 7:18:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بداح العنزي
تبحث لجنة محافظة الجهراء خلال اجتماعها الأربعاء المقبل برئاسة عبدالله العنزي اقتراح نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري بتخصيص موقع حراج لبيع السيارات المستعملة.
وتضمن جدول الأعمال التالي: طلب الهيئة العامــة للطرق والنقـــل البري تخصيص مواقع أحــواض مائية مكشوفة وقنوات مائية مكشوفة ووصلة مائية تحت سطح الأرض وساتر ترابي، وذلك لتجميع وتصريف مياه الأمطار حول منطقة الصابرية.
سؤال العضو عبدالله العنزي (أسئلة بشأن محطة تنقية مياه الصرف الصحي في مشروع المطلاع الإسكاني والأعمــــال المكملـــة لهــــا) إنشاء وتشغيل وصيانة.
طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص مواقع أحواض مكشوفة لتجميع مياه الأمطار وقناة مائية مكشوفة ووصلة مائية تحت سطح الأرض ومسارات لصرف مياه الأمطار حول منطقة المساكن الميسرة الإسكانية منخفضة التكاليف سابقا.
طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص مسارات بمنطقة العبدلي لخطوط هوائية جهد 400 ك.ف بعرض 200م لتغذية جمهورية العراق الشقيقة بخط هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي مسار GCCIA.
إعادة تخصيص أرض مجمع الشقايا للطاقة المتجددة من معهد الكويت للأبحاث العلمية الى وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
الاقتراح المقدم من العضو عبدالله العنزي، بشأن استحداث طريق تخديمي مقابل منطقة الصليبخات قطعة 2 شارع جمال عبدالناصر.
سؤال العضو عبدالله العنزي بشأن الصالة الترفيهية التابعة لشركة المشروعات السياحية (البولينغ والبلياردو) في محافظة الجهراء.

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