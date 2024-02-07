المطيري الدمج المتكامل من أولويات ذوي الإعاقة

العازمي: فوز الكويت بمنصب أمين عام الاتحاد الآسيوي للمكفوفين للمرة الأولى



بشرى شعبان

أكد ممثل وزير الشؤون الاجتماعية المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالتكليف الحميدي المطيري حرص الهيئة على المشاركة بجميع الأنشطة والفعاليات التي تخدم ذوي الإعاقة.

وقال المطيري في تصريح لـ «الأنباء» على هامش المشاركة في مؤتمر الاتحاد الآسيوي للمكفوفين، والذي نظمته الجمعية الكويتية للمكفوفين بعنوان «كفيف.. وتحديات»، ان المشاركة تأتي ضمن خطة عمل الهيئة في دمج ذوي الإعاقة في المجتمع ومساندتهم لممارسة حياتهم اليومية.

وأوضح المطيري أن من أولويات عمل الهيئة توفير الدمج المتكامل لذوي الإعاقة بكل أوجهه في المجتمع والتعليم والعمل والحياة اليومية لممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

وعن التعاون مع الجهات الحكومية، أشار إلى انه قائم لتفعيل بنود قانون ذوي الإعاقة 8/2010 في كل الجهات، مؤكدا ان مسؤولية الجمعيات الخاصة بذوي الإعاقة تحت إشراف وزارة الشؤون لكن الهيئة تتعاون مع الجمعيات لدعم الفئات المستحقة، وهناك ممثلون عن الجمعيات في مجلس إدارة الهيئة، وبالتنسيق مع الهيئة العامة الشباب سيكون هناك رأي للهيئة فيما يخص نادي الطموح.

بدوره، كشف رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للمكفوفين فايز العازمي، عن ان المؤتمر يصاحبه اجتماع مجلس إدارة الاتحاد مع ورشة عمل للاتحاد الآسيوي للمكفوفين، مبينا انه اتحاد خاص بغرب آسيا، حيث يشارك في اللقاء العديد من الدول الأعضاء.

وتابع العازمي: حرصنا على ان تكون الفعالية خلال شهر فبراير بالتزامن مع الاحتفالات الوطنية للكويت، كما أنه يأتي بعد حصول أمين سر الجمعية الكويتية للمكفوفين منصور العنزي على منصب الأمين العام للاتحاد الآسيوي للمكفوفين، وهي المرة الأولى التي تحصل فيها الكويت على منصب قيادي في مجلس إدارة الاتحاد.

وبشأن خطة عمل الجمعية للموسم الحالي، بين ان هناك برنامجا متكاملا للاحتفال بالأعياد الوطنية على مدار شهر فبراير، ويتضمن الكثير من الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية إلى جانب إعداد برنامج خاص لشهر رمضان المبارك.

من جانبه، قال الأمين العام للاتحاد الآسيوي للمكفوفين وأمين سر الجمعية الكويتية للمكفوفين منصور العنزي انه يهدي حصوله على المنصب إلى صاحب السمو الأمير والكويت، معتبرا انه إنجاز فريد من نوعه، حيث تحصل أول دولة خليجية على هذا المنصب الرفيع بالاتحاد منذ تأسيسه، كاشفا عن اختياره عضوا في اللجنة التنفيذية للاتحاد العالمي بعد ان تم ترشيحه من قبل الاتحاد الآسيوي.