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تطبيق البصمة تجريبيا الأحد في المدارس والمعلمين تحد من الارتقاء بالعملية التعليمية

2/7/2024 7:18:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
أعلنت وزارة التربية عن تطبيق البصمة في المدارس تجريبيا بدءا من الاحد 11 الجاري.
ودعت الوكيل المساعد للتعليم العام بالتكليف حصة المطوع مديري عموم المناطق التعليمية ومدير إدارة التعليم الديني ومدير إدارة التربية الخاصة إلى التعميم على كل المدارس التابعة لهم بتسهيل مهمة فريق نظم المعلومات لإجراء البصمة التعريفية لكل العاملين من الهيئتين التعليمية والإدارية، كمرحله أولية تجريبية.
وأكدت المطوع أنه في اطار تنظيم العملية التربوية والتعليمية واستكمالا لمتابعة نقل بيانات البصمة من المدارس إلى ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية والعكس، يقوم فريق من نظم المعلومات بإجراء البصمة التعريفية في الأجهزة المخصصة بدءا من يوم الأحد القادم 11 الجاري وهو اجراء مسبق لمعالجة أي مشاكل قد توجد في أجهزة اثبات البصمة.
من جانبها، طالبت جمعية المعلمين وزير التربية د. عادل العدواني بتحمل مسؤولياته مع بداية عهده في الوزارة، ومعرفة كل الحقائق والمبررات في رفض تطبيق البصمة على أهل الميدان التعليمي في المدارس، واتخاذ قرار عاجل للتصدي لكل المحاولات في قرارات التطبيق دون الأخذ بالمبررات المنطقية والموضوعية والميدانية في الرفض. وقالت الجمعية في بيان لها انه من الملاحظ أن الممارسات والقرارات الأخيرة الصادرة من الوزارة، قد جاءت في ظل نوع من التعسف والتعنت، وتفتقد أبسط المعايير المهنية، علما بأن الممارسات والقرارات الصادرة عنها، تخلو من الأسباب القانونية التي سيترتب عليها العديد من المشاكل المعوقات والصعوبات في الميدان التربوي، وتحد من الارتقاء بالعملية التعليمية.
وأضافت الجمعية في بيانها: ان ما حدث مؤخرا في موضوع البصمة، له الكثير من الأبعاد السلبية على العملية التعليمية، والتي سبق وأن طرحها وزراء سابقون كتساؤلات تم تقديمها لمجلس الخدمة المدنية للمطالبة باستثناء الهيئة التعليمية من قرار تطبيق البصمة إلى حين وجود هياكل تنظيمية واضحة لوزارة التربية، والحالة الاستثنائية لطبيعة عمل المعلم في المدرسة، وما يتضمنها من أعباء وتكاليف وآليات مهنية يتم التعامل فيها بشكل ميداني داخل وخارج المدرسة، وليس بآلية عمل مكتبية مرتبطة بساعات دوام محددة.
وكشفت الجمعية في بيانها عن سقوط الهيكل المدرسي في حالة تطبيق البصمة والذي يوضح دور ومهام الرئيس المباشر والرئيس الذي يليه في عملية إثبات الحضور والانصراف للهيئة التعليمية، وما يتعلق ببند تقييم الكفاءة، وهو أحد البنود الرئيسية في التقييم، والذي من شأنه يدخل الوزارة في إشكاليات وتبعات قانونية، كما أن تطبيق عملية الحضور والانصراف ومسؤولياتها ينصب على الرئيس المباشر والرئيس الذي يليه، علاوة على أن تطبيق البصمة في ظل المعطيات الحالية من شأنه الإضرار بالواقع الميداني، ويتسبب في إحداث حالة من الإرباك والخلل الميداني، وصعوبات جمة على جميع المستويات والأعمال والخطط الفنية والإدارية.
واختتمت الجمعية بيانها مستشهدة بموقف الوزير السابق د. محمد الفارس برفض البصمة، واستكمله الوزير د. حمد العدواني، والوزير د. عادل المانع، ومطالبتهم جميعا مجلس الخدمة المدنية وبكتب رسمية باستثناء الهيئة التعليمية من قرار التطبيق، إلى حين الانتهاء من الهيكل التنظيمي، فيما عزز ذلك موقف اللجنة التعليمية السابقة في مجلس الأمة برئاسة النائب د. حمد المطر في المطالبة باستثناء الهيئة التعليمية من التطبيق إلى حين الأخذ بكل المبررات التي سبق وأن تم طرحها.
وعليه، فإن جمعية المعلمين الكويتية ترفض قرارات تطبيق البصمة على الهيئة التعليمية الصادرة من وزارة التربية دون انتفاء جميع المسببات التي تم طرحها من قبل الجمعية والوزراء السابقين.

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