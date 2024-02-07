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النواف جهود كبيرة لأكاديمية سعد العبدالله في تخريج عناصر شرطة قادرين على حفظ الأمن والنظام

2/7/2024 7:18:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شهد وكيل وزارة الداخلية بالتكليف الفريق الشيخ سالم النواف بروفة حفل تخريج الدفعة 31 من الطلبة الضباط الجامعيين بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية أمس بحضور عدد من وكلاء وزارة الداخلية المساعدين، وذلك للوقوف على مدى جاهزية الأكاديمية وغيرها من قطاعات وزارة الداخلية استعدادا لحفل التخرج الذي يقام تحت رعاية وبحضور صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد.
وثمن وكيل وزارة الداخلية بالتكليف الجهود التي تبذلها الأكاديمية في تخريج عناصر شرطة قادرين على حفظ الأمن والنظام، مشيدا بالمستوى المتميز لبروفة العرض، ما يعكس الروح المعنوية العالية ومستوى التدريب المتقدم للطلاب، ووجه ببعض الملاحظات والإرشادات التي تسهم في جاهزية الخريجين، وحتى يخرج حفل التخرج في أبهى صورة تعكس مدى جودة التدريب العسكري الذي تلقاه الطلبة الخريجون.

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