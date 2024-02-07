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جمهورك الوافي حضر عاشت قطر عاشت قطر

2/7/2024 7:18:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تأهل «العنابي» القطري حامل اللقب إلى المباراة النهائية لكأس أمم آسيا للمرة الثانية تواليا، ويلاقي الأردن السبت المقبل على لقب البطولة بعدما حقق فوزا مستحقا على إيران بنتيجة 3-2 في المباراة المثيرة التي جمعتهما مساء أمس على ستاد الثمامة.
سجل جاسم جابر (17) وعلي عفيف (43) والمعز علي (82) أهداف قطر، فيما سجل لإيران وسردار أزمون (4) وعلي رضا جهانبخش (51 من ركلة جزاء) هدفي إيران. وهي المرة الثالثة التي تكون المباراة النهائية عربية بحتة بعد نسختي عام 1996 بين السعودية والإمارات وفاز الأخضر باللقب حينها، وفي نسخة 2007 فازت العراق على السعودية بهدف نظيف.
وفي التفاصيل، جاءت المباراة جيدة المستوى ومثيرة، حيث تبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللعب حتى نجح «العنابي» في خطف هدف قاتل بالدقائق العشر الأخيرة من الوقت الأصلي. ولم تكن البداية متوقعة إذ نجح المنتخب الإيراني في تسجيل هدف مبكر (4) وذلك عبر سردار ازمون الذي استقبل ركلة ركنية قابلها الدفاع القطري وارتدت لتجد سردار الذي لعبها «خلفية مزدوجة» عرفت طريقها لمرمى مشعل برشم.
وأمام الضغط القطري الذي بدأ بعد الهدف مباشرة ونجح في قلب النتيجة لصالحه حيث ترجم المنتخب القطري سيطرته إلى هدف التعادل عندما أنقذ المهدي علي مدافع العنابي فرصة خطيرة أمام تارمي ولعب كرة طولية استلمها أكرم عفيف داخل منطقة الجزاء هيأها إلى جاسم جابر القادم من الخلف من على حدود المنطقة والذي لم يتوان في تسديدها ارتطمت بأحد مدافعي إيران وسكنت شباكه (18).
وضغط منتخب قطر في وسط ملعب إيران ونجح أحمد فتحي في قطع الكرة ومررها إلى أكرم عفيف الذي توغل في منطقة جزاء إيران، وراوغ أكثر من لاعب وسدد كرة قوية سكنت الزاوية اليسرى لشباك إيران مسجلا الهدف الثاني للعنابي، ونجح المعز علي في حسم النتيجة لقطر بالهدف الثالث في نهاية المطاف.
أدار المباراة حكمنا الوطني أحمد العلي وقاد المباراة باقتدار، كما ساعده الحكم عبد الهادي العنزي.

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