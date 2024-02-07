امتيازات جديدة لأعضاء مفوضية الانتخابات

MENAFN - Al-Anbaa) سامح عبدالحفيظ - فرحان الشمري

أقر مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس، وفي المداولتين الأولى والثانية وبإجماع الحضور، مشروع قانون بتعيين مخصصات رئيس الدولة، على ان ترصد قيمة هذه المخصصات في الميزانية السنوية وتحسب من مصروفات الدولة العامة.

ويأتي المشروع بقانون الحكومي تنفيذا لنص المادة (78) من الدستور.

كما وافق المجلس على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية

(2023-2024) بحيث يؤخذ الاعتماد الإضافي المشار إليه في المادة الأولى من الاحتياطي العام للدولة.

كما وافق المجلس على طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة مؤقتة لحماية الأسرة من المخدرات، وزكى لعضويتها كلا من النواب ا.د.حمد المطر وحمد العبيد ود.حسن جوهر.

بعد ذلك، انتقل المجلس إلى مناقشة بند الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الـ17.

وتناول عدد من النواب القضايا العامة المطروحة للنقاش والبنود الواردة في الخطاب الأميري.

وشدد النواب على تمسكهم بضرورة إقرار القوانين المتعلقة بتحسين مستوى معيشة المواطنين، مطالبين الحكومة بأن تنتهج هذا النهج الذي يعتبر محورا مهما في استمرار علاقة التعاون مع مجلس الأمة.

وأمس قدم رئيس المجلس أحمد السعدون والنواب مهند الساير ود. عبدالعزيز الصقعبي وجراح الفوزان وعبدالله فهاد اقتراحا لتعديل قانون الانتخابات فيما يخص المفوضية العامة للانتخابات مع إعطائه صفة الاستعجال.

ونص التعديل على ان تشكل المفوضية من 5 قضاة كويتيين شاغلي درجة وكيل بمحكمة التمييز أو محكمة الاستئناف او ما يعادلها من أعضاء النيابة العامة برئاسة أقدمهم ويصدر مرسوم بتعيينهم للعمل بالمفوضية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

وجاء في التعديل: يستحق أعضاء المفوضية مرتباتهم ومعاشات تقاعدهم القضائية بما في ذلك الحصانة القضائية وأي امتيازات تقرر للسلطة القضائية مستقبلا.

واستعرض النواب إنجازات المجلس الحالي والقوانين التي قام بإقرارها ومردودها على المواطنين وانعكاسها على الأوضاع العامة، مشيرين إلى أن المهلة التي منحوها للحكومة المحددة بتاريخ 5 مارس المقبل يجب ان تكون للإنجاز وليس لبدء النقاش حول ما أجمع النواب عليه.



وفيما يلي التفاصيل :

المجلس أقرّ مخصصات رئيس الدولة



للسنة المالية (2023 - 2024) يؤخذ من الاحتياطي العام للدولة

الموافقة على اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية

المجلس زكّى لعضويتها النواب أ.د.حمد المطر وحمد العبيد ود.حسن جوهر

تشكيل لجنة برلمانية مؤقتة لحماية الأسرة من المخدرات

النواب تناولوا القضايا العامة وشددوا على أن جلسة ٥ مارس المقبل يجب أن تخرج بقرارات

المجلس باشر مناقشة الخطاب الأميري ويستكمله الثلاثاء المقبل

عبدالله المضف: معوقات الفكر التنموي 4 تتلخص في القيادات والبيئة السياسية والفساد والعلاقة بين السلطات

أسامة الزيد: كوني مقرراً للجنة الميزانيات أقولها إننا عملنا بإخلاص ومستمرون في النفَس الإصلاحي والخارطة التشريعية المتفق عليها

عبدالهادي العجمي: الرد على الخطاب الأميري يجب أن يكون رداً على إستراتيجية الدولة والخطاب أشاد بالتعاون الحكومي- النيابي

فهد المسعود: هناك استحقاقات جاءت في الخطاب الأميري يجب القيام بها ونأمل أن يستمر التعاون مع الحكومة الجديدة

عادل الدمخي: آثرنا منذ بداية الفصل التشريعي مبدأ التعاون وفق خارطة تشريعية تضمنت حزمة قوانين وهي سابقة تشريعية

عبدالله الأنبعي: يجب الانتهاء من مبدأ ومفهوم الدولة الريعية وسياسة الأخذ من النفط وتوزيع إيراداته ويجب تنويع مصادر الدخل

حسن جوهر: هذا المجلس لم يسبق مثله على مر تاريخ الكويت السياسي وبشهادة الجميع قياساً على مبدأ تحقيق تطلعات الشعب

محمد هايف: الكويت بحالة لم تمر بها من قبل بسبب جيش المستشارين.. ومحاربة الفساد التي تطبقها يجب أن تستمر

حمد المدلج: مجلس الأمة صاحب الاختصاص في إقرار التشريعات حيث كان هناك تعاون حكومي - نيابي نتج عنه إقرار العديد من التشريعات

حمد العليان: مجلس الأمة جسّد وجهة نظر القيادة بالتعاون والتنسيق وتم إقرار العديد من القوانين التنموية خلال فترة وجيزة

عبدالكريم الكندري: قلت سابقاً إن البلد يدار بالتكليف وقانون رد الاعتبار كان لاعتبارات اجتماعية بحتة وليس من أجل السياسيين فقط مجلس الأمة يعقد جلسته المقبلة

13 الجاري المدرج على جدولها تعديل قانون إنشاء المفوضية العليا للانتخابات



افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون الجلسة التكميلية أمس الأربعاء عند الساعة التاسعة صباحا، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار.

٭ السعدون: جلستنا اليوم امتداد لجلسة الأمس.

انتخاب أعضاء جدد لشغل الأماكن الشاغرة في اللجان

1 - لجنة الشؤون المالية والاقتصادية:

ترشح لعضويتها النائب جراح الفوزان وتمت تزكيته.

2 - لجنة المرافق العامة:

ترشح لها النائب عيسى الكندري، والنائب عبدالله الأنبعي، وتنازل النائب عيسى الكندري، وتمت تزكية النائب عبدالله الأنبعي.

3 - لجنة المرأة والأسرة والطفل:

وترشح لها النائب أحمد لاري، وتمت تزكيته عضوا.

4 - لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة:

وترشح لها النائب فهد المسعود والنائب د.عبدالهادي العجمي، وتنازل المسعود وتمت تزكية النائب عبدالهادي العجمي عضوا في اللجنة.

5 - لجنة تمكين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية:

وترشح لها النائب سعود العصفور، وتمت تزكيته.

6 - لجنة التحقيق في محاور استجوابي وزير الأشغال:

وترشح لها النائب أسامة الزيد، وتمت تزكيته عضوا في اللجنة.

طلب تشكيل لجنة مؤقتة لحماية الأسرة من المخدرات

٭ السعدون: هل يوافق المجلس على الاقتراح المقدم بتشكيل اللجنة.

٭ أسامة الشاهين: أود أن يشرح مقدمو الاقتراح طلبهم لوجود لجان: الصحية والقيم والظواهر، وتدرس ظاهرة المخدرات، فإن الاخوان يتمسكون به أو أن الموضوع يدرس في اللجان.

٭ د.حمد المطر: هذه لجنة مهمة، 60% من القضايا في المحاكم قضايا مخدرات و70% من الطلبة، من إجمالي 610 آلاف طالب لديهم مقدمة للدخول في هذه الظاهرة، لدي مشروع ورؤية مكتوبة، وأرجو تمكيني من هذه اللجنة.

٭ محمد هايف: لجنة القيم تناقش موضوع المخدرات، فلو ينقل الموضوع لدى اللجنة الجديدة ما عندنا مانع، لكننا نناقشه في اللجنة.

٭ د.حمد المطر: أدعو النائب محمد هايف للانضمام الى اللجنة، الموضوع خطير ومهم ويتعلق بحماية جيل.

٭ داود معرفي: الحكومة ستلتزم كعادتها بعدم التدخل في موضوع اللجان وتشكيلها.

٭ السعدون: الموافق على تشكيل اللجنة.

الحضور 51، موافقة 33.

موافقة على تشكيل اللجنة.

وترشح للجنة النواب د.حمد المطر وخالد الطمار ود.محمد الحويلة ومحمد العبيد وفايز الجمهور وبدر نشمي ود.حسن جوهر، وانسحب النائب بدر نشمي العنزي، وكذلك النائب فايز الجمهور، وكذلك النائب خالد الطمار وكذلك النائب د.محمد الحويلة.

وأصبح أعضاء اللجنة هم النواب د.حمد المطر وحمد العبيد ود.حسن جوهر بالتزكية.

٭ ووافق المجلس على الإحالات الواردة.

1 - فتح اعتماد إضافي في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2023-2024.

2 - تعيين مخصصات رئيس الدولة.

٭ أسامة الزيد (مقرر اللجنة): ترصد قيمة المخصصات في الميزانية العامة للدولة ويأتي ذلك تنفيذا للمادة 78 من الدستور، وانتهت اللجنة بإجماع آراء أعضائها الى الموافقة على المشروع بقانون، وسيُعمل به اعتبارا من 17 ديسمبر 2023، ويجب الموافقة عليه بالأغلبية الخاصة وهي أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة.

وجرى التصويت على مشروع القانون في المداولة الأولى، وكانت النتيجة:

الحضور 53، موافقة 53.

وجرى التصويت على المداولة الثانية والاستثناء من المادة 14، وكانت النتيجة كالتالي:

الحضور 53، موافقة 53.

الموافقة على الاستثناء من المادة 14.

وجرى التصويت على المداولة الثانية لمشروع قانون تعيين مخصصات رئيس الدولة، وكانت النتيجة كالتالي:

الحضور 53، موافقة 53.

موافقة ويحال للحكومة.

فتح اعتماد إضافي

المادة الأولى: يفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 50 مليون دينار، ويؤخذ الاعتماد الإضافي من المال الاحتياطي العام للدولة.

وجرى التصويت على مشروع القانون، وكانت النتيجة كالتالي:

الحضور 52، موافقة 52.

موافقة ويحال للحكومة.

الخطاب الأميري

٭ عبدالكريم الكندري: قلت سابقا ان البلد يدار بالتكليف والجنسية موقوفة ونحن لا نتحمل مسؤولية التجنيس لأنه حق للقيادة السياسية والعفو الخاص صدر كحق ومن صلاحيات صاحب السمو الأمير اما بخصوص قانون رد الاعتبار فكان لاعتبارات اجتماعية بحتة.

٭ حمد العليان: الخطاب نحن ملزمون بالرد عليه، الخطاب يعبر عن رأي سمو الأمير في مجلس الأمة عن أعباء المسؤولية التي تتطلب استمرار التعاون البناء، الخطاب يأتي بعد دور انعقاد أول بعد إنشاء لجنة تنسيقية نيابية- حكومية أثمرت خارطة تشريعية، وبين سموه أن هناك رضا كاملا عن الأداء، والتنسيق أثمر 4 قوانين وخارطة تشريعية لقيت قبولا من سمو الأمير الراحل.

وبدأ المجلس في الدور الثاني وشكل خارطة تشريعية جديدة وأقررنا رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين وشركة الصناعات التحويلية والوكيل المحلي وغرفة التجارة.

فالمجلس يسير على ما أثنى عليه سمو الأمير، وتضمنت الخارطة التشريعية الكثير من المشاريع بقوانين التي تعزز من الميزانية العامة واستدامتها.

٭ حمد المدلج: من باب المصلحة العامة نعرج على أمور كثيرة، مجلس الأمة صاحب الاختصاص في إقرار تشريعاته، وقانون رد الاعتبار حق أصيل لمجلس الأمة ولا نعاتب على التشريع، والجنسية والعفو صلاحيات سيادية، وكان هناك تعاون حكومي- نيابي وأقرت العديد من القوانين، إذا لم تلتزم الحكومة بتقديم رؤية حقيقية فستكون جلسة 3/5 جلسة صعبة على الحكومة، ولا انقسام نيابيا وهناك تعاون بين النواب، وإذا لم يكن هناك تعاون من الحكومة وتنسيق، فعلى الحكومة أن تذهب أو ذهاب الحكومة والمجلس.

٭ محمد هايف: طيلة هذا المجلس نتعاون مع السلطة التنفيذية لمصلحة البلاد والعباد، ولنتحدث عن القضايا التي يواجهها الشارع الكويتي، القرارات الصادرة سواء عن الحكومة أو القيادة العليا تمر بخبراء دستوريين أو قانونيين، والقرارات التي تحدث اليوم شلت البلد مثل موضوع وقف التعيين والندب وأثر تأثيرا سلبيا، والكويت تمر بحالة لم تمر بها من قبل بسبب هذا القرار، واللوم على المستشارين والقانونيين.

كثير من الخبراء لا يترك شاردة ولا واردة إلا ويتحدث فيها الا هذه القضية التي شلت الحركة تماما.

بعض رؤساء الأقسام أصبح في منصب المدير العام، من يتحمل هذه المسؤولية؟!

القرار صادر في 6/12/2023 على جميع أجهزة الدولة ومنها الخدمة المدنية وأثر على التعيينات الجديدة وأدى الى الرسوب الوظيفي بسبب وقف الترقيات، وقف الندب أدى إلى إغلاق الكثير من الشعب البرلمانية، وهذا خطأ وقع فيه الجامعة والتطبيقي، وعندما وقف الندب ظهر هذا الخلل الكبير، ولا توجد مواد في كلية الشريعة للتجويد لأن كلها انتداب.

الحالة الكويتية الحالية لن تمر على الكويت حتى منذ الستينيات، هذا القرار يجب أن ينتهي حتى لا تستمر معاناة المواطنين حتى المتخرجين من الجامعة ويأخذون معونات من الشؤون توقفت عنهم إعانة الشؤون، فما مصير هذه الأسر، لذلك هذه القرارات لا بد من مراجعتها في أقرب وقت. وبعد استئناف التعيين سوف تكتشف معاملات زورت ومعاملات مُررت.

٭ د.حسن جوهر: موضوع الخطاب الأميري يفتح آفاقا كثيرة للكلام والحوار، الخطاب الأميري الملزمون بالرد عليه هو الذي تلاه الشيخ أحمد النواف في افتتاح دور الانعقاد الثاني، على الرغم من وجود نطق سامي وخطاب آخر، وقد لا يتفقان في مضامينهما وكلاهما مقدران، فهما مرحلة من مراحل طريقة التعامل مع المجلس.

مجلس الأمة وبشهادة الجميع وبشهادة الرئيس السعدون لم يسبق في تاريخ الكويت السياسي أن تلتقي إرادة المجلس مع الحكومة مع القيادة السياسية لتحضير الأرضية لمواجهة حجم التحديات وخلق صف كويتي واحد للتصدي لما هو قادم.

حجم التحديات كبير جدا وخطير جدا، وهناك استحقاقات إذا لم نوفق بالتحضير والاستعداد لها ووضع الحلول المناسبة فستكون كلفتها عالية جدا، ليس عن الكلفة المالية، بل الكلفة السياسية أتحدث، وعن موضوع الرفاه واستدامتها كبلد حريات واهتمامها بالعنصر البشري.

عندما يجتمع الشعب على كلمة سواء وكلمة واحدة ويضربون بها بعرض الحائط كل المحاولات البائسة لتفريق المجتمع من خلال التحريض والتحيز والتعبئة والتحيز للبعد الطائفي أو القبلي وتفتيت هذا النسيج، فهذه كانت إحدى السياسات القذرة التي استخدمها بعض أصحاب النفوذ ودقوا إسفين التفرقة، عندما انتشرت كل أشكال الفساد وسوء الإدارة والمحسوبية.

حتى جاء عهد جديد قوامه تماسك النسيج الاجتماعي، والكل أصبح في قالب واحد أمام برنامج واعد وتوج الأمر من خلال 3 انتخابات ويجددون هذا المعنى بوتيرة متصاعدة الى أن نتج هذا المجلس الذي أصبح قوامه 48 نائبا ترفعوا عن أولوياتهم الخاصة ووضعوا الكويت أمام أعينهم وأصدروا خارطة تشريعية فرضت على حكومات متتالية الى أن قبلتها حكومة أحمد النواف وأقرت مجموعة من التشريعات، لا ندعي كاملة لكنها كانت بداية حسنة، تضمنت إصلاحات حقيقية في كثير من مفاصل الدولة، وقوانين واعدة لتنويع مصادر الدخل وتحقيق استدامة مالية للدولة، هل هذه تهمة يُتهم بها المجلس، وجريمة تلصق به؟

أعطينا الحكومة مهلة شهرا ليس معناه أنه صَك للحكومة، ولكن أعطيته على أساس أقيم عليها الحجة ولا ترده وسنرى مصداقية الحكومة هل هي جديرة لتكون حكومة الشعب الكويتي بتجسيد وترجمة هموم الناس أم لا.

إذا الحكومة لم تأت بقرار أو تشريعات تكون مثل أو أفضل مما قدم من المجلس في 5/3، ونتأمل أن كل ملفات الفساد تنتهي ولم نر فضائح مالية.

قضايا العفو والجناسي وإرجاع الجناسي قضايا سيادية بين صاحب السمو الأمير وكانت حجر عثرة في التعاون بين السلطتين، وتمت إزالة هذا الحجر، وبعد ذلك رأينا الإنجاز والاستقرار السياسي والمجتمعي، البعض لا يعجبه هذا الطرح ويقلص من نفوذه وسيطرته على القرار.

٭ عبدالله الأنبعي: نحمد الله أن وصلنا الى يوم نرى فيه الحكومة التي كانت انتقاداتنا لها، أن نصل الى اليوم الذي نقول فيه الحكومة انه من الواجب الانتهاء من الدولة الريعية وسياسة الساذج الوارث، وأوزع أموال النفط، هذه سياسة الساذج الوارث التي يجب أن تنتهي.

عندما أصبح أدير الدولة بسياسة رجل الدولة، فأعرف أن هناك ميزانية لرفع مستوى دخل المواطن وتنويع مصادر الدخل، ويكون عندي عدالة في الاستثمار وتنويع فرص المشروعات الصغيرة أو الكبيرة أو الاكتتابات، فهذا أمر ضروري.

وإذا أوقفت الحكومة الصرف على كل شيء فهذا تقدم، افتحوا مجالا للقطاع الخاص لتعمير الأراضي الفضاء وفي نفس الوقت تهيمن عليه من خلال فرض نسبة للتكويت.

القطاع الخاص اذا دخل كشريك في تحمل المسؤولية الوطنية وحمل الأعباء، سيخفف العبء على الدولة.

هناك حلول مرضية وقابلة للتطبيق، التهمة التي وجهت للمجلس، فالمجلس قدم العديد من القوانين لرفع مستوى دخل الفرد وتنويع مصادر الدخل، وتوفير أموال على الدولة من خلال المدن السكنية بمبلغ 3 مليارات.

إذن، نحن لا نطرح طرحا شعبويا ولا صرفا غير مسؤول، بل نطرح طرح رجالات الدولة من خلال المدن الإسكانية والشركة الكويتية للصناعات التحويلية القابضة، لبيع سعر البرميل بأضعاف مضاعفة، وقانون دمج ديوان الخدمة مع دعم العمالة ليصبح كيانا واحدا، هذا القانون يوفر على الميزانية 6 مليارات دينار.

نتلمس ألم المواطن، لكن يهمنا ألا نكذب عليه ونوعده بشيء غير مضمون، إنما عندما نقر مثل هذه القوانين فإننا نضمن له مستقبلا ونحقق له آمالا بعيدا عن بيعه الوهم.

لم نتواطأ على البلد، بل تعاونا مع الحكومة التي عينها سمو الأمير وفق المادة 50، ولتحقيق الإنجازات الواقعية الحقيقية القابلة للتطبيق، ولم نبع الوهم، وتعرضنا للتجريح، لكنه لا يؤثر في رجل الدولة إذا رأى مصلحة البلد ومصلحة المواطن.

٭ د.عادل الدمخي: كان لنا بيان في الرد على الخطاب الأميري سأتلوه الآن.

وفق أوجه التعاون الذي أثنى عليه الخطاب الأميري هو تعاون الحكومة مع المجلس في لجان التحقيق، تعاون كامل مع لجان التحقيق وتوفير المتطلبات اللازمة لإتمام هذه التحقيقات سواء في اليوروفايتر أو الكاراكال والقسائم الصناعية، كان ذلك من أهم ما توّج الثناء من سمو الأمير لتعاون المجلس والحكومة.

اليوم نرجو أن يستمر التعاون، استمرار التعاون يتم من خلال إقرار ما بدأناه والالتزام بتقارير اللجان التي هي ثمرة التعاون بين الحكومة والمجلس.

هناك من يحاول التجاوز على عقد الكاراكال ولن نقبل بذلك، ويجب أن يكون هناك تعاون في هذا الأمر.

كيف يمكن أن يكون وزير الداخلية لديه تعارض مصالح، وتعلم أنك وزير بالإنابة، لكن لا يمكن أن نسمح باستمرارك في وجود أسئلة برلمانية بها تعارض مصالح، واجعل وحدة التحريات المالية تحت أي وزير آخر.

إما أن تعتذر عن وزارة الداخلية أو تُنقل وحدة التحريات المالية حتى لا يكون هناك تعارض مصالح.

٭ السعدون: ترفع الجلسة للصلاة والاستراحة لمدة نصف ساعة.

تستأنف الجلسة برئاسة نائب رئيس مجلس الأمة محمد براك المطير عند الساعة الواحدة.

٭ د.عادل الدمخي: وحدة التحريات تابعة لوزارة الداخلية، وهذا الكلام غير صحيح، وهي تتبع وزير المالية، لأن تبعية الجهات كل يوم تتغير.

٭ مهند المسعود: لهذا الخطاب أهمية التنسيق والتعاون بين السلطتين حتى يكون نتاج للتشريعات وقوانين لتحسين مستوى المعيشة والإصلاحات التنموية والسياسية والاقتصادية.

وهذا ما حدث من خلال لجنة الأولويات واللجنة التنسيقية.

أكد صاحب السمو، رحمه الله، في الخطاب أن هناك استحقاقات وطنية ينبغي القيام بها، ونحن اليوم نجدد على ترسيخ مبدأ التعاون مع الحكومة الجديدة لإنجاز تشريعات تسهم في نهضة البلد وتحقق طموحاته في العيش الكريم.

نأمل أن يستمر التنسيق والتعاون الحكومي والإنجازات التي تحققت جاءت في ظل توافق وتعاون غير مسبوق، وعلى الحكومة أن تقرأ المشهد السياسي جيدا إن كانت عازمة على حل الملفات العالقة.

ما قام به مجلس الوزراء بدعوة المواطنين في المشاركة باستبيان لاختيار 3 أولويات لتضمينها ببرنامج العمل، فقد جانبها الصواب في هذا الأمر، وفكرة الاستبيان لا تتماشى مع سياسة الإصلاح الشامل وأولويات المواطنين لا تتناسب مع الاستبيان وأولويات المواطنين لا تقبل التجزئة، تكلمنا كثيرا عن الفساد الإداري وان الإدارة الجيدة هي أساس نجاح أي حكومة، وهذا الملف يجب معالجته، وتعيين القياديين وفق الأسس والمعايير ومنها الكفاءة والنزاهة والأمانة، إلى متى ستبقى مؤسسات الدولة دون قياديين، وينبغي تطبيق قواعد الحوكمة في التعيين.

وينبغي تنويع مصادر الدخل وتحويل البلد من استهلاكي إلى بلد منتج، وإصلاح الشوارع والطرق التي تؤدي الى الإصابات والانتهاء من إنجاز مشاريع الكويت الحيوية وتحسين مستوى المعيشة.

٭ د.عبدالهادي العجمي: لا بد من استحضار قضيتين أن هذا الرد ليس موضوعا سياسيا مؤقتا إنما هو الرد على استراتيجية الدولة، فقد وردت مضامين فيه ستظل نبراسا للعلاقة بين الحكومة والمجلس وقيمة التعاون بينهما.

وهذه الأسس التي أشار الخطاب لها، في أن العلاقة المرتبطة بين السلطتين يجب أن تنطلق من مبدأ التعاون، والمجلس قدم كل أدوات التعاون، وعلى ذلك المجلس أنتج وأثمر، ومع هذه الحكومة الجديدة هناك خطاب به تباين، من أن هذا الخطاب ركز على نقطة أساسية هي التعاون، فهل مضامين التعاون موجودة؟!

الآن لدينا حكومة أخرى جديدة، والخطاب كان يشير الى إنجازات سابقة نتيجة التعاون، فهل ستحظى حكومة الشيخ محمد صباح السالم بهذا القدر من الإنجاز وفق التعاون.

الخطاب الأميري يثني على روح التعاون من الحكومة، هدف التعاون هو الإنجاز، وقد أثمر سلسلة من القوانين، نتأمل آمالا كبيرة جدا.

اليوم نحتاج شخصية تستطيع أن تحمل أعباء القضايا الاستراتيجية في الكويت، والتعليم هو أساس كل هذه القضايا، نأمل أن تقوم وزارة التربية والتعليم بالنهضة والتحرك من أن خرج الوزارة من نقطة تأجيل التعيينات على كل المستويات، فكل المناصب فيها بالتكليف، وكل ذلك نتيجة وهم وضعناه على أنفسنا لكي تخرجنا من هذه الزاوية.

لتتحرك الحكومة بوتيرة أسرع من ذلك، الواقع يعاني منه المواطن الكويتي بدرجة عالية، الفضيحة في التربية أصبحت على مستوى عال.

قرار الوقت انسحب على كل المناصب، المناصب القيادية لها متطلباتها، لكن الوظائف غير القيادية ماذا يمنعكم من شغرها؟

إذا لم تكن هناك إرادة جادة من قبل الفريق الحكومي لإثبات حالة التطوير الحقيقية، فنحن أمام حكومة تعاني من بداية خاطئة بعدم وجود ثقة.

٭ أسامة الزيد: نعيش في زمن عالي الشفافية، ومن حق الشعب علينا أن نكون صريحين كوني مقرر لجنة الميزانيات. ونحن وضعنا مصلحة الوطن بين أعيننا وعملنا بكل غيرة وطنية.

تعاوننا مع الحكومة السابقة على خارطة تشريعية واستطعنا أن نجمع كلمة 48 نائبا مع الحكومة على خارطة تشريعية وقوانين لم يسبق للمجلس مناقشتها وكلها تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، وكلها صادق عليها صاحب السمو أمير البلاد.

٭ محمد براك المطير: الشيخ محمد صباح السالم هو نائب الحاكم، فهو لهذا السبب غائب.

٭ أسامة الزيد: نعم أعرف، ولكن أتمنى أن يصل له هذا الكلام.

قلنا للحكومة في اللجنة أن تتعهد بتحسين مستوى المعيشة ولكنهم رفضوا وقالوا عطونا شهر وبعده نفكر.

وقالوا تحسين معيشة المواطن ضمن برنامج عمل الحكومة، وهذا غير صحيح إلا اذا كان يقصد البديل الاستراتيجي فهذه مسألة أخرى.

٭ عبدالله المضف: مر عليَّ 5 خطابات أميرية و5 برامج عمل حكومية، فهل هذه المشاريع والعناوين وتطور البلد تضمنها الخطاب الأميري وبرنامج العمل، ولكن ما هي النتيجة؟

على مدة 10 سنوات كم برنامج عمل حكومة، وماذا تحقق منه فليفترض ما يتم بحثه قبل برنامج العمل هو لماذا هذه الخطط والشعارات غير قابلة للتنفيذ، ولماذا لم تر النور؟!

المعوقات الحقيقية التي تواجه كل فكرة إصلاحية أو كل نفس تنموي تتلخص في القيادات التنفيذية والبيئة السياسية والفساد والعلاقة بين السلطات.

برنامج العمل لا يقوم على أكتاف رئيس وزراء و14 وزيرا، ولكن من يقوم بها وينفذها قيادات كانت تأتي في السابق بالواسطة والمحسوبية والترضيات السياسية.

هناك عدد كبير من القيادات بمناصب شاغرة، وتقدمنا بقانون تسكين القيادات وطريقة اختيارها، والحكومة لن تكون منفردة لتعيين القياديين، على أساس الكفاءات وعلى درجة عالية من الأمانة، هذه القيادات تحتاج الى موظفين، ونحن أمام قرار وقف التعيين، وهذا القرار عطل الكثير من الموظفين الخريجين الذين وقفوا على أبواب ديوان الخدمة وحتى الفحص الطبي أجروه، هل تعرفون أثر هذا القرار على خططكم.

الشق السياسي، فالأخ رئيس الوزراء والوزراء لا يمكن أن يكون الإصلاح الاقتصادي أو الاجتماعي أو التنموي بمعزل عن الإصلاح السياسي، لا يمكن الإصلاح إلا بوجود مؤسسة برلمانية صالحة وفق نظام انتخابي سليم، المستفيد الأكبر من الإصلاح السياسي هي الحكومة.

وبدون قاعة صالحة لن تحافظون على الإصلاح، الإصلاح السياسي هو مسقط رأس كل إصلاح، مرسوم الإرادة الفردية في انتخاب من يراقبها أو لا نقبل به.

الفساد ومحاربة الفساد ليس عنوانا، بل هي سيادة القانون، وحينما يطبق القانون على الكبير قبل الصغير ويعيد الثقة بين المواطن ومؤسسات بلده، الناس ليست لديها ثقة في مؤسسة الدولة، لذلك المواطن يلجأ إلى النائب لينصفه من بلده ومؤسساتها.

في 7-3 ستتم مناقشة تقرير لجنة التحقيق في توزيع القسائم الصناعية والتجارية والحرفية، وأمام الشعب وفي جلسة علنية.

٭ محمد المطير: تُرفع الجلسة الى يوم الثلاثاء 13 فبراير.

وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس، وفي المداولتين الأولى والثانية بإجماع الحضور البالغ عددهم 53 عضوا، على مشروع قانون بتعيين مخصصات رئيس الدولة. ويقضي مشروع القانون في مادته الأولى بتحديد مخصصات رئيس الدولة الحالي مدة حكمه بمبلغ 50 مليون دينار سنويا وترصد قيمة هذه المخصصات في الميزانية السنوية وتحسب من مصروفات الدولة العامة. ونصت مادته الثانية على أن تحدد شروط استحقاق أفراد العائلة الحاكمة في هذه المخصصات وطريقة تقريرها وصرفها بأمر أميري فيما حددت مادته الثالثة بأن يعمل به من تاريخ 17 ديسمبر 2023. ويأتي هذا المشروع بقانون تنفيذا لنص المادة (78) من الدستور والتي تنص على: «عند تولية رئيس الدولة تعين مخصصاته السنوية بقانون وذلك لمدة حكمه». ووافق مجلس الأمة على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2023-2024). ويقضي مشروع القانون في مادته الأولى بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2023-2024) بمبلغ 50 مليون دينار بميزانية وزارة المالية - الحسابات العامة - الباب الثامن مصروفات وتحويلات أخرى. ونصت المادة الثانية على أخذ الاعتماد الإضافي المشار إليه في المادة الأولى من المال الاحتياطي العام للدولة. كما وافق المجلس على طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة مؤقتة لحماية الأسرة من المخدرات. وزكى المجلس لعضوية اللجنة كلا من النواب ا.د.حمد المطر وحمد العبيد ود.حسن جوهر. بعد ذلك، انتقل المجلس إلى مناقشة بند الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الـ17. وتناول عدد من النواب القضايا العامة المطروحة للنقاش والبنود الواردة في الخطاب الأميري. وشدد النواب على تمسكهم بضرورة اقرار القوانين المتعلقة بتحسين مستوى معيشة المواطنين، مطالبين الحكومة بان تنتهج هذا النهج الذي يعتبر محورا مهماً في استمرار علاقة التعاون مع مجلس الامة. واستعرض النواب انجازات المجلس الحالي والقوانين التي قام بإقرارها ومردودها على المواطنين وانعكاسها على الأوضاع العامة، مشيرين إلى أن المهلة التي منحوها للحكومة المحددة بتاريخ 5 مارس المقبل يجب ان تكون للانجاز وليس لبدء النقاش حول ما اجمع النواب عليه. ورفع نائب رئيس مجلس الأمة ورئيس الجلسة محمد المطير جلسة المجلس التكميلية على أن تعقد في تاريخ 13 فبراير الجاري. والى التفاصيل:

نائب رئيس مجلس الأمة يستقبل وفد المجلس الطلابي لمنطقة العاصمة التعليمية

استقبل نائب رئيس مجلس الأمة محمد براك المطير في مكتبه وفد المجلس الطلابي لمنطقة العاصمة التعليمية.

وضم الوفد كلا من رئيس مجلس الطلاب دانيال يعقوب كلندر ونائب رئيس مجلس الطلاب عبدالعزيز سامي الشمري والطالبين عذبي عبدالله الشمري ويوسف سعود الجيران.

المراقب الرئيس

رغم أن فترة رئاسته لجلسة أمس الأول كانت قصيرة، إلا أن ما يحظى به مراقب مجلس الأمة النائب د. فلاح الهاجري من احترام وتقدير ومحبة زملائه النواب يفوق مقدار الزمن القصير، حيث تعدت مكانته هذا المؤشر لتستقر في ذاكرة المشاهد والمتواجد في قاعة عبدالله السالم في مشهد جميل من التفاف زملائه النواب حوله على المنصة وأمامها في صورة تعكس مقدار الوفاق بينه وبينهم، بالإضافة إلى الثقة من قبلهم بحسن إدارته وتميزه.

وإن كان د.الهاجري يراقب أعمال القاعة في المجلس ويحرص على تأمين نصابها فإنه جدير أيضا بإدارة الجلسة رئيسا ومراقبا.

خالد الطمار يطالب بسرعة مراجعة قرار وقف النقل والتعيين والترقية

طالب النائب خالد الطمار سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد صباح السالم بضرورة الإسراع في مراجعة قرار وقف النقل والتعيين والترقية الذي صدر بتاريخ 6 ديسمبر الماضي ولمدة 3 أشهر. وأوضح الطمار في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن دواعي مثل هذا القرار لا تتوافر إلا في أحد أمرين هما أن يكون مجلس الأمة غير موجود أو الحكومة غير موجودة.

وبين الطمار أن المجلس قائم والحكومة أدت القسم أمام المجلس وأصبحت قائمة وبالتالي لا يوجد سبب لاستمرار مثل هذا القرار.

وقال الطمار «نحن نعرفك جيدا عن قرب ونعرف حرصك على مصلحة المواطنين».

وأكد أن كثيرا من المواطنين والمواطنات ينتظرون قرارات تعيينهم لتحسين أوضاعهم المعيشية، وأيضا هناك الكثير من الموظفين ينتظرون ترقياتهم.