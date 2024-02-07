الأمير والسلطان دشنا مصفاة الدقم



صاحب السمو بعث ببرقية شكر إلى سلطان عمان وأكد دور السلطنة المحوري على المستويين الإقليمي والدولي

الأمير: المشروع يجسّد تطور الشراكة الاقتصادية بين الكويت وعُمان

عبدالسلام المرشدي: منذ أن مخرت السفن العُمانية عباب البحار كانت بوصلتها تشير إلى شقيقتها الكويت

المصفاة أكبر مشروع استثماري بين دولتين خليجيتين في قطاع المصافي والبتروكيماويات بتكلفة 9 مليارات دولار

أول مصفاة خليجية تعتمد على النفط الخام المستورد سترفع إجمالي الطاقة التكريرية للسلطنة إلى 500 ألف برميل يومياً

نواف السعود: المشروع يحقق الأهداف الإستراتيجية لمؤسسة البترول بالدخول في فرص استثمارية مع شركاء عالميين

بكل فخر نشهد معاً التشغيل التجاري لأضخم مشروع خليجي مشترك.. ولولا دعم القيادتين وتفاني المهنيين لما تحقق النجاح الإنجاز يدل على الإخاء التاريخي فقصتنا معكم يا أشقائي تعود إلى سفن الغوص حين أبحر أجدادنا بحثاً عن العيش الكريم



بحفظ الله ورعايته، عاد صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى أرض الوطن مساء أمس قادما من سلطنة عمان الشقيقة، وذلك بعد زيارة دولة ورعايته وحضوره حفل افتتاح مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية.

وقد رافق سموه، حفظه الله، وفد رسمي ضم كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د. عماد العتيقي وعدد من كبار المسؤولين بالدولة.

وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية لأخيه السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة هذا نصها:

الأخ العزيز السلطان هيثم بن طارق المعظم

سلطان عمان الشقيقة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد،،،

يطيب لنا ونحن نغادر سلطنة عمان الشقيقة بعد زيارة دولة أن نعرب لجلالتكم عن صادق آيات الشكر والتقدير لما حظينا به والوفد المرافق من حفاوة استقبال وكرم ضيافة رسخا ما يربط بلدينا وشعبينا الشقيقين من علاقات تاريخية تمتد جذورها إلى عقود طويلة.

وفي هذا الصدد، نود أن نشيد بالمكانة الرفيعة التي يتبوأها بلدكم الشقيق ودوره المحوري الهام على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدين حرصنا على توطيد العلاقات التي تجمع بلدينا وشعبينا الشقيقين.

كما أود أن أعبر عن عميق شكري وبالغ امتناني بتقليدي (وسام آل سعيد) مؤكدا بهذه المناسبة اعتزازي الكبير بهذه البادرة الأخوية الكريمة من لدن جلالتكم والتي لها بالغ الأثر الطيب في النفس لما تجسده من معاني الأخوة الوثقى التي تجمعنا. ونؤكد سعادتنا بمشاركة جلالتكم حفل افتتاح مشروع مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية الذي يجسد التطور الكبير في الشراكة الاقتصادية بين دولة الكويت وسلطنة عمان الشقيقة، راجين أن يحقق هذا المشروع الحيوي الهام المنافع المشتركة لبلدينا الشقيقين ويعزز روافد الاقتصادين الكويتي والعماني. وختاما، أدعو الله العلي القدير أن يمتع جلالتكم بموفور الصحة وتمام العافية وأن يديم على سلطنة عمان الشقيقة في ظل قيادة جلالتكم الحكيمة التقدم والرفعة والازدهار.

وتقبلوا جلالتكم خالص التقدير،،،

الى ذلك، وتحت رعاية وحضور صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وأخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عُمان الشقيقة أقيم ظهر أمس حفل افتتاح «مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية»، وذلك بولاية الدقم بسلطنة عمان الشقيقة.

هذا، وقد وصل الموكب المقل لسموه وأخيه جلالة السلطان المعظم إلى موقع حفل الافتتاح، حيث أقيم استقبال شعبي شارك فيه عدد من أهالي وأبناء محافظة الوسطى الكرام قدموا خلاله مجموعة من الفنون العمانية.

وكان في استقبال سموه وأخيه جلالة السلطان المعظم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.عماد العتيقي ووزير المالية بسلطنة عُمان الشقيقة سلطان بن سالم الحبسي وعدد من السؤولين من الجانب الكويتي والعماني.

وفي مستهل الحفل تم عرض فيلم حول المشروع والذي يعد أكبر مشروع استثماري في قطاع المصافي والبتروكيماويات حيث سلط الضوء على الدور الحيوي للشراكة الكويتية العمانية في رحلة المصفاة نحو الرخاء.

علاقات متجذرة

وقد ألقى رئيس جهاز الاستثمار العماني عبدالسلام المرشدي كلمة جاء فيها: إنها لسعادة غامرة أن تحتفي فيها سلطنة عمان بجانب الكويت الشقيقة بهذا المشروع المشترك بينهما والذي يأتي تجسيدا للعلاقات المتجذرة بين البلدين منذ القدم.

فمنذ أن مخرت السفن العمانية عباب البحار كانت بوصلتها تشير إلى شقيقتها الكويت فأشرعت تستبق الخطى إلى موانئها وهناك تجسدت معاني التعاون والتآلف بين الإنسان العماني والكويتي وغدت أنموذجا يحتذى بين دول العالم المختلفة.

واليوم تسر الأعين وتبتهج الأنفس أن ترى العماني مع شقيقه الكويتي يعملان في مكان واحد يواصلان هذه المسيرة التاريخية المجيدة لتكون إرثا خالدا للأجيال القادمة يسترشد به على طريق السعي نحو الازدهار والتقدم.

وتتويجا لهذا الإرث المشترك وتعزيزا لأواصر الصداقة المتجذرة، فقد تكاتفت جهود الجانبين للعمل على مشروع مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية وهو أكبر مشروع استثماري بين دولتين خليجيتين في قطاع المصافي والبتروكيماويات بتكلفة جاوزت 3.5 مليارات ريال عماني (أي ما يعادل 9 مليارات دولار أميركي).

وتعد المصفاة أول مصفاة خليجية تعتمد على النفط الخام المستورد في عملياتها ويتوقع أن تسهم في رفع إجمالي الطاقة التكريرية لسلطنة عمان إلى 500 ألف برميل يوميا بزيادة تبلغ 230 ألف برميل يوميا.

أيها الحفل البهيج:

لقد تشرف هذا المشروع بأن وضع حجر أساسه جلالة السلطان هيثم بن طارق - أيده الله - في عام 2018م واليوم نرى حصاد الجهد ونتاج البذل فبارك الله المساعي وسدد الجهود فعلى الرغم من أن العالم قد عصفت به خلال هذه السنوات مجموعة من التحديات الاقتصادية والسياسية وغيرها إلا أن الإصرار الذي تلين أمامه الصعاب والهمم الوقادة للعاملين على المشروع جاوزت كل تلك التحديات فعملت بجد واجتهاد للوصول إلى هذا اليوم.

يقع المشروع في منطقة الدقم الاقتصادية والتي

لا يخفى على أحد مدى أهميتها الاستراتيجية لما تتميز به من موقع متفرد ولما تمتلكه من مقومات وحوافز تجعلها منطقة جذابة للاستثمارات.

وفي هذا الإطار، نوجه خالص الشكر للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة على ما قدمته خلال الفترة الماضية من جهود أسهمت في إنجاح المشروع وإتمامه.

وتزامنا مع افتتاح مصفاة الدقم فإننا كذلك نحتفي بإتمام مشروع (مرافق) الذي يدعم عمليات المصفاة فيما يخص تزويدها بالطاقة والماء باستثمار بلغ 196 مليون ريال عماني وقد أنجزت الشركة ما عليها في الوقت المحدد فلها خالص التقدير.

كما نثمن دور الشركة العمانية للصهاريج والتي سعت سعيا دؤوبا لإنجاز ما عليها، حيث إنها ترفد أعمال المصفاة فيما يخص تخزين النفط في رأس مركز باستثمار قدره مائتا مليون ريال عماني.

وختاما، فإننا نقدم خالص الشكر والثناء لشركة البترول الكويتية العالمية المملوكة لدولة الكويت الشقيقة ولمجموعة أوكيو المملوكة لسلطنة عمان على نتاج جهودهم التي نشهدها اليوم، فنهضتا بهذا الواجب الوطني خير نهوض.

سائلين الله العلي القدير أن يسبغ على البلدين عظيم نعمائه وعطائه ويحوطهما بحصين حفظه ويمدهما بكريم أفضاله إنه ولي ذلك والقادر عليه.

إخاء تاريخي

بعدها ألقى الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح كلمة جاء فيها:

بكل فخر أقف أمامكم اليوم ممثلا لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها - الشريك الكويتي في مصفاة الدقم - لنشهد معا التشغيل التجاري لأضخم مشروع خليجي مشترك. ولولا توفيق الخالق الباري ولولا دعم قياداتنا السياسية الحكيمة ولولا تفاني المهنيين من أبناء وبنات وطنينا الأعزاء - رغم حدوث أشرس جائحة عالمية شهدها عصرنا هذا لما نجحنا في إنشاء هذه المصفاة. ويدل هذا الإنجاز على الإخاء التاريخي بين سلطنة عمان الشقيقة وبلادي الكويت، فقصتنا معكم يا أشقائي لم تبدأ بالدقم بل تعود إلى سفن الغوص حين أبحر أجدادنا بحثا عن العيش الكريم فأجزل الله عليهم بنعمه بعد عقود من الكفاح وهم يشقون الجبال ويزرعون الصحراء ويبنون الأوطان.

واليوم بعد الوصول إلى التشغيل التجاري الكامل لمصفاة الدقم ستقوم المصفاة بتصريف النفط الكويتي الخام والنفط العماني وتكريره محققة الأهداف الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية والتي تنص على الدخول في فرص استثمارية مع شركاء عالميين لتنمية قدرتنا التكريرية في الأسواق الواعدة وذلك بهدف الوصول إلى قدرة تكريرية تبلغ 425 ألف برميل نفط يوميا بحلول عام 2025 وبحمد الله وبتعاون أشقائنا في السلطنة حققنا هذا الهدف قبل موعده.

حضورنا الكريم

إن احتفالنا اليوم لا يعد المحطة الأخيرة في طريق النجاح بل هي وقفة مستحقة لنا لنقدر جهود العاملين والعاملات في مصفاة الدقم ومن ثم نكمل السير، فالتحديات التي تعصف بصناعة النفط والغاز ليست بسهلة وأهمها التوجه العالمي للتحول بالطاقة، الأمر الذي يستجوب العمل معا يدا واحدة لتأمين التشغيل الآمن والمربح للمصفاة لكي نجعلها صرحا عالميا للابتكار والريادة في صناعة التكرير العالمية.

وكما قال الشاعر الكويتي القديم عبدالله الفرج، رحمه الله، مستشهدا بأشرعة السفن البحرية العالية:

من يطلب العالي فيصبر على الراش

هذا وما كاد أوله هان تاليه

وفي الختام، أتقدم بالشكر الجزيل لكل العاملين في المشروع على جهودهم الحثيثة وتحقيق أهدافه، متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد.

نسأل الله أن يحفظ سلطنة عمان الشقيقة وأن يحفظ بلادي الكويت ويديم على أوطاننا نعمة الأمن والأمان والازدهار وخير ما نختم به قول المولى في محكم كتابه: (رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات).

ثم تفضل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وأخوه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية الخاصة بافتتاح المصفاة.

بعدها توجه صاحب السمو الأمير وأخوه جلالة السلطان المعظم وبمعيتهم رئيس مجلس إدارة مجموعة أوكيو ونائب رئيس جهاز الاستثمار العماني ملهم بن بشير الجرف إلى غرفة التحكم الرئيسية بالمصفاة، حيث تم الاستماع إلى شرح تفصيلي عن عمليات المصفاة المشتركة.

ثم تم تقديم هدية تذكارية لصاحب السمو الأمير بهذه المناسبة، وقد تفضل سموه بالتوقيع على سجل الإرث، بعدها غادر سموه وأخوه جلالة السلطان المعظم مكان الحفل بمثل ما استقبلا به من حفاوة وترحيب.

هذا، وعلى شرف صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه أقام أخوه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة مأدبة غداء خاصة، وذلك في اليخت السلطاني (فلك السلامة) بولاية الدقم.

هذا، وغادر صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، بحفظ الله ورعايته، والوفد الرسمي المرافق لسموه عصر أمس سلطنة عمان الشقيقة، وذلك بعد زيارة دولة ورعايته وحضوره حفل افتتاح مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية.

وكان في مقدمة مودعي سموه على أرض المطار أخوه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة.

كما كان في وداع سموه صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد وصاحب السمو السيد تيمور بن اسعد آل سعيد رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني ووزير ديوان البلاط السلطاني خالد بن هلال البوسعيدي.

وكان صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وصل، بحفظ الله ورعايته، والوفد الرسمي المرافق لسموه صباح أمس إلى ولاية الدقم بسلطنة عمان الشقيقة، حيث كان في مقدمة مستقبلي سموه على أرض المطار أخوه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة.

كما كان في استقبال سموه صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد وصاحب السمو السيد تيمور بن أسعد آل سعيد رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني ووزير ديوان البلاط السلطاني خالد بن هلال البوسعيدي.

هذا، وعند توجه الموكب المقلّ لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وأخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة إلى «مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية» للرعاية السامية ولحضور حفل الافتتاح اصطف على جانبي الطريق عدد من المواطنين والأطفال ترحيبا بقدوم سموه.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.



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