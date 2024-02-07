منخفضات جوية عميقة قادمة الى الاردن اعتباراً من هذا الموعد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت مواقع مختصة في اخبار الطقس ان البيانات تشير الى ان بلاد المغرب العربي ستتأثر مع نهاية هذا الاسبوع وبداية الاسبوع المقبل بمنخفض جوي عميق جداً ترافقه رياح قطبية شديدة البرودة وعاصفة .



وبينت انه وبشكل مبدئي من الملاحظ ان بقايا النزول القطبي الذي سيؤثر على المغرب العربي ستندفع اكثر صوب الشرق وتتعمق لاحقاً صوب بلاد الشام ومصر والعراق وشمال السعودية , معلنة عودة المنخفضات الجوية الرئيسية والباردة جداً الى المنطقة.

ولفتت ان التأثير الاولي حسب مؤشرات بعض نماذج الطقس سيكون على شكل حالة عدم استقرار تسبق المنخفضات الجوية , مما سيسمح بهطول كميات ممتازة من الامطار على مختلف المناطق.

واشارت ان هنالك نقطة هامة ايضا وهي ان وضعية الكتلة الهوائية الباردة قد تساهم في نشوء نزولات قطبية مباشرة صوب الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط نظراً لارتفاع فرص اتصالها مع الرياح القطبية في العروض العليا , وهذا ما يرفع من احتمالية تشكل سلسلة من المنخفضات الجوية العميقة ما بعد منتصف الشهر الحالي .

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