3 شهداء باقتحام الاحتلال لمخيم قرب طولكرم
التاريخ
2/7/2024 7:13:33 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم نور شمس للاجئين بالقرب من مدينة طولكرم شمال الضفة المحتلة ، وفق وسائل اعلام فلسطينية .
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