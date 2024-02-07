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نتنياهو يأمر جيش الاحتلال الإسرائيلي بـ تحضير هجوم على رفح

2/7/2024 7:13:33 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء، أنه أمر الجيش بـ "تحضير" هجوم على مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، معتبرا أن الانتصار على حماس هو "مسألة أشهر".


وفي خطاب متلفز، رأى نتنياهو أن الرضوخ لمطالب حركة حماس "سيؤدي إلى مجزرة أخرى"، وذلك تزامنا مع وجود وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن في إسرائيل للبحث في اتفاق على هدنة جديدة.

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