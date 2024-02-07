نتنياهو يأمر جيش الاحتلال الإسرائيلي بـ تحضير هجوم على رفح

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء، أنه أمر الجيش بـ "تحضير" هجوم على مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، معتبرا أن الانتصار على حماس هو "مسألة أشهر".
وفي خطاب متلفز، رأى نتنياهو أن الرضوخ لمطالب حركة حماس "سيؤدي إلى مجزرة أخرى"، وذلك تزامنا مع وجود وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن في إسرائيل للبحث في اتفاق على هدنة جديدة.
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