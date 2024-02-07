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بلينكن: هناك أمور لم يتم قبولها في رد حماس على مقترح الهدنة

2/7/2024 7:13:33 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن هناك أمور لم يتم قبولها في رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار
وأضاف أن هذه الزيارة الخامسة للشرق الأوسط للتشاور مع الشركاء من أجل إطلاق سراح جميع الأسرى المتبقين.

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