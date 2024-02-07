بلينكن: هناك أمور لم يتم قبولها في رد حماس على مقترح الهدنة

بلينكن: هناك أمور لم يتم قبولها في رد حماس على مقترح الهدنة
التاريخ
2/7/2024 7:13:33 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن هناك أمور لم يتم قبولها في رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار
وأضاف أن هذه الزيارة الخامسة للشرق الأوسط للتشاور مع الشركاء من أجل إطلاق سراح جميع الأسرى المتبقين.
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