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طريقة عملنا: جودة المحتوى

2/7/2024 7:13:16 PM
(MENAFN- Swissinfo) Deutsch (de) Wie wir arbeiten: Qualität (الأصلي)
  • Español (es) Cómo trabajamos: calidad
  • Português (pt) Como trabalhamos: qualidade
  • 中文 (zh) 我们如何工作:保证质量
  • Français (fr) Comment nous travaillons: la qualité
  • Pусский (ru) Как работает портал SWI: контроль качества
  • English (en) How we work: quality
  • 日本語 (ja) swissinfoを知る~コンテンツの質
  • Italiano (it) Come lavoriamo: qualità
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    تنشر سويس انفو محتوى بعشر لغات. لقد سألناكم.ن عما ترغبون.ن في معرفته عن عملنا. في هذا الفيديو، يتحدث رئيس التحرير مارك ليفينغستون عن كيفية ضمان جودة محتوانا، ويجيب على الانتقادات.

    هل لديكم.ن سؤال حول عملنا؟ يمكنكم.ن طرحه هنا:

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