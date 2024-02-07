طريقة عملنا: جودة المحتوى

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تنشر سويس انفو محتوى بعشر لغات. لقد سألناكم.ن عما ترغبون.ن في معرفته عن عملنا. في هذا الفيديو، يتحدث رئيس التحرير مارك ليفينغستون عن كيفية ضمان جودة محتوانا، ويجيب على الانتقادات.
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