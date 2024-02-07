حكومة الكيان : الموساد يدرس مقترح الهدنة
التاريخ
2/7/2024 3:12:57 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ،الاربعاء، إن المسؤولين "يدرسون باهتمام" اقتراح هدنة جديدة في غزة قدّمه المفاوضون القطريون.
وأضاف المتحدث آفي هيمان "تلقينا إخطارا من المفاوضين القطريين، إننا ندرسه، الموساد يدرس باهتمام ما قُدّم لنا".
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