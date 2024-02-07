Thursday, 08 February 2024 12:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حكومة الكيان : الموساد يدرس مقترح الهدنة

2/7/2024 3:12:57 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ،الاربعاء، إن المسؤولين "يدرسون باهتمام" اقتراح هدنة جديدة في غزة قدّمه المفاوضون القطريون.
وأضاف المتحدث آفي هيمان "تلقينا إخطارا من المفاوضين القطريين، إننا ندرسه، الموساد يدرس باهتمام ما قُدّم لنا".

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN07022024000208011052ID1107824364

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث