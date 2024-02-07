بلينكن: ننظر مع تل ابيب عن كثب في رد حماس
التاريخ
2/7/2024 3:12:56 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، إن واشنطن وتل أبيب تنظران عن كثب في رد "حماس" على اقتراح تبادل الأسرى ، ووقف إطلاق النار في غزة.
جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، خلال لقاء رئيس الكيان إسحاق هرتسوغ، بالقدس المحتلة.
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