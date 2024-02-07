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الملك يعزي عشيرة التل

2/7/2024 3:12:56 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء الموافق ٧-٢-٢٠٢٤، واجب العزاء إلى عشيرة التل، في محافظة إربد، بوفاة نصر خليف التل، ومديحة عبد الرحمن التل زوجة الصحفي بلال حسن التل.
ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيدين، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحومين، سائلا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته ورضوانه.

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