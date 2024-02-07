الملك يعزي عشيرة التل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء الموافق ٧-٢-٢٠٢٤، واجب العزاء إلى عشيرة التل، في محافظة إربد، بوفاة نصر خليف التل، ومديحة عبد الرحمن التل زوجة الصحفي بلال حسن التل.
ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيدين، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحومين، سائلا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته ورضوانه.
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