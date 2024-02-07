القسام تعلن عن عملية نوعية جديدة مساء الاربعاء
التاريخ
2/7/2024 3:12:56 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتائب القسام ان مجاهدي الكتائب تمكنوا بالاشتراك مع سرايا القدس من استهداف قوة صهيونية خاصة مكونة من 10 جنود تحصنت داخل منزل في منطقة "بلوك ج" غرب مدينة خانيونس بقذيفتين مضادتين للأفراد والاشتباك معها بالأسلحة الرشاشة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.
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