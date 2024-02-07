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القسام تعلن عن عملية نوعية جديدة مساء الاربعاء

2/7/2024 3:12:56 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتائب القسام ان مجاهدي الكتائب تمكنوا بالاشتراك مع سرايا القدس من استهداف قوة صهيونية خاصة مكونة من 10 جنود تحصنت داخل منزل في منطقة "بلوك ج" غرب مدينة خانيونس بقذيفتين مضادتين للأفراد والاشتباك معها بالأسلحة الرشاشة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

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