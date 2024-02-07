الأمير الحسن يهنئ الملك باليوبيل الفضي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - هنأ سمو الأمير الحسن بن طلال في رسالة رفعها إلى جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة مرور خمسة وعشرين عاما على تولي جلالته سلطاته الدستورية ملكا للبلاد، وحمله الأمانة بكل جدارة واستحقاق.
وتمنى سموه لجلالة الملك ولسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وليّ العهد، التوفيق والسداد والنجاح في خدمة الأردن الأعز.
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