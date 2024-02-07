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الأمير الحسن يهنئ الملك باليوبيل الفضي

2/7/2024 3:12:54 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - هنأ سمو الأمير الحسن بن طلال في رسالة رفعها إلى جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة مرور خمسة وعشرين عاما على تولي جلالته سلطاته الدستورية ملكا للبلاد، وحمله الأمانة بكل جدارة واستحقاق.
وتمنى سموه لجلالة الملك ولسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وليّ العهد، التوفيق والسداد والنجاح في خدمة الأردن الأعز.




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