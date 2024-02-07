جنود الاحتلال أحرقوا 3000 وحدة سكنية بغزة

جنود الاحتلال أحرقوا 3000 وحدة سكنية بغزة
التاريخ
2/7/2024 3:12:54 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشف المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن جنود الاحتلال الإسرائيلي أحرقوا 3000 وحدة سكنية بشكل كامل في قطاع غزة.
وذكر المكتب أن مقدار الخسائر التي تسببت بها تصرفات جنود الاحتلال تتجاوز عشرات ملايين الدولارات.
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