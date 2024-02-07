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جنود الاحتلال أحرقوا 3000 وحدة سكنية بغزة

2/7/2024 3:12:54 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشف المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن جنود الاحتلال الإسرائيلي أحرقوا 3000 وحدة سكنية بشكل كامل في قطاع غزة.
وذكر المكتب أن مقدار الخسائر التي تسببت بها تصرفات جنود الاحتلال تتجاوز عشرات ملايين الدولارات.

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