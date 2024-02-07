تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الاجواء مشمسة ولطيفة في اغلب المناطق، ودافئة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
ليلاً: الاجواء باردة في اغلب المناطق، وباردة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول.
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