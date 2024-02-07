قطر تضرب موعدا مع النشامى في نهائي كأس آسيا

قطر تضرب موعدا مع النشامى في نهائي كأس آسيا
التاريخ
2/7/2024 3:12:53 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ضرب المنتخب القطري موعدا مع منتخبنا الوطني في نهائي كأس آسيا قطر 2023 بعد تغلبه على نظيره الإيراني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في لقاء نصف النهائي.
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