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قطر تضرب موعدا مع النشامى في نهائي كأس آسيا

2/7/2024 3:12:53 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ضرب المنتخب القطري موعدا مع منتخبنا الوطني في نهائي كأس آسيا قطر 2023 بعد تغلبه على نظيره الإيراني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في لقاء نصف النهائي.

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