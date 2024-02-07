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غوتيريش يحذر من هجوم إسرائيلي على رفح

2/7/2024 3:12:53 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من "تداعيات إقليمية لا تحصى" لهجوم بري محتمل لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح التي يوجد فيها مئات آلاف النازحين الفلسطينيين في جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر.
وقال غوتيريش إن "عملا كهذا سيزيد في شكل هائل ما هو أصلا كابوس إنساني"، مجددا مطالبته بـ"وقف إنساني فوري لإطلاق النار" والإفراج عن جميع الرهائن.

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