غوتيريش يحذر من هجوم إسرائيلي على رفح

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من "تداعيات إقليمية لا تحصى" لهجوم بري محتمل لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح التي يوجد فيها مئات آلاف النازحين الفلسطينيين في جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر.
وقال غوتيريش إن "عملا كهذا سيزيد في شكل هائل ما هو أصلا كابوس إنساني"، مجددا مطالبته بـ"وقف إنساني فوري لإطلاق النار" والإفراج عن جميع الرهائن.
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