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الملكة في اليوبيل الفضي: قائد محظوظ بشعبه

2/7/2024 3:12:53 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شاركت جلالة الملكة رانيا العبدالله باحتفالات المملكة بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية ومرور 25 عامًا على ذلك.
ونشرت جلالتها عدة صور من مشاركتها في الاحتفالات الملكية ومراسم رفع علم اليوبيل الفضي في قصر رغدان اليوم الأربعاء، برفقة عدد من أصحاب السمو الأمراء والأميرات.
وكتبت الملكة على منشورها في موقع التواصل الاجتماعي انستجرام" قائد محظوظ بشعبه وشعب محظوظ بقائده، معاً 25 عاماً من العطاء. في رغدان اليوم من مراسم رفع علم اليوبيل الفضي لجلوس سيدنا على العرش".

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