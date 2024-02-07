لجان الخدمات والهيئات الاستشارية ومؤسسات المجتمع المدني في المخيمات يستذكرون يوم الوفاء والبيعة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصدرت لجان خدمات المخيمات والهيئات الاستشارية ومؤسسات المجتمع المدني في مخيمات المملكة الثلاثة عشر بيانا استذكرت فيه يوم الوفاء والبيعة الذي يصادف اليوم الاربعاء.



وجاء فيه ان هذا اليوم سيبقى محفورا في ذاكرة الأردنيين جميعا، يوم ودعوا جلالة الملك الراحل الحسين بن طلال-طيب الله ثراه - وبايعوا في هذا اليوم جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين.

وبهذه المناسبة...فإننا نستذكر بكل فخر مسيرة بناء الأردن الحديث، في عهد المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال -طيب الله ثراه - ونمضي قدما بكل عزيمة واقتدار، في ظل قائد مسيرة التحديث والتقدم والانجاز ومعززها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه مسيرة جلالة الملك الباني التي امتدت لما يقارب نصف قرن، تحققت فيها الإنجازات، وتجسدت فيها المواقف الوطنية والقومية الشجاعة والتي جعلت من الأردن رمزا للصمود والامن والأمان وتزداد العزيمة والصلابة يوم بايع الأردنيون جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين لمواصلة مسيرة التحديث التي يقودها جلالته.

في هذا اليوم نجدد ولائنا وانتمائنا لجلالة الملك مؤكدين على وقوفنا خلف القيادة الهاشمية الحكيمة التي تساند الشعب الفلسطيني وتطالب بحقوقه المشروعة في كل المحافل وتأكيدها على مركزية القضية الفلسطينية وضرورة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين بالإضافة الى مواصلة الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية .

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