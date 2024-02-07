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ديوان ابناء الكرك في عمان يهنئ جلالة الملك بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرون ليوم الوفاء والبيعة

2/7/2024 3:12:52 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مولاي حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بكل اعتزاز وفخر نرفع للمقام السامي أسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين ليوم الوفاء والبيعة، ذكرى تسلمكم مولاي سلطاتكم الدستورية.
وإننا في الأردن نستذكر هذه المناسبة؛ مسترجعين مسيرة مليكنا المحفوفة بالتحديات كما الغنية بالإنجازات، فضربتم سيدي مثال القائد القدوة، ذو العزم والهمة، صاحب الرأي والحكمة، وصانع المستقبل بعقيدة أردنية قوامها الحرص على الأجيال والتمسك بالثوابت الراسيات.
وبهذه المناسبة نستذكر أيضاً مسيرة المغفور له الملك الحسين بن طلال، باني الأردن الحديث، الذي ترك خلفه إرث الأمن والاستقرار، والذي جعل مملكتنا أيقونة المنطقة، ولفت العالم إلى أردننا قِبلة الإعتدال، وتاج الحكمة، فاستحق التقدير والتكريم من الجميع؛ حيا وميتا.
وإننا يا مولاي بمناسبة اليوبيل الفضي من حكمكم، لنستذكر فصول التحديات التي عاشتها بلادنا، فكنتم مثال القائد المُلهم الذي خفف من آثار الأزمات، واستطاع أن يصنع الفرص من رحم كل التحديات التي عبرنا منها بفعل ظروف المنطقة والجوار الملتهب طيلة السنوات الخمس والعشرين الماضية أكثر قوة وصلابةً وثباتاً.
لقد كان حكمكم وسيبقى نهجاً يُعرف ويستدل عليه بالإنجازات رغم كل الصعوبات التي وضعت في طريق محاولاتنا لمجاراة ثورة العالم بالعلوم والمعارف والتقدم، فكان نهج التحديث السياسي إرادتكم، والرؤية الإقتصادية بصيرتكم، والتطوير الإداري مساراً إلزامياً أردتم أن يكون على طريق تحقيق ثورة الإدارة وثمرة الإرادة.
وها نحن نعيش يا مولاي أحلاماً تحققت في عهدكم الميمون، فالمرأة نالت حقوقاً ثابتة، والشباب تحرر من هموم استقرت؛ فصار الحاضر جسراً لصناعة مستقبلهم بالمشاركة السياسية الفاعلة والحصة الوافرة.
إن إنجازات مملكتنا في يوبيل حكمكم الفضي لا ينكرها إلا واهم، ولا يستطيع النيل منها أي جاحد. ورغم كل ما عاناه أردننا إلا أنه بقي سدا منيعاً في مواجهة محاولات الغدر، وها هو جيشنا العربي المصطفوي وإلى جانبه مؤسساتنا الأمنية يقفون على ثغور الصبر، شعارهم الله والوطن والملك، يقدمون التضحيات في سبيل أمن البلاد وحماية تاريخ وحاضر ومستقبل مملكتنا.
نهنئكم يا مولاي؛ سائلين المولى أن يحفظ ملكنا وولي عهده الأمين وأن يديم الأفراح على مملكتنا وشعبنا العظيم، وأن يظل الأردن واحة الخير، وطريق السلام، وصمام الأمان، وجدار العزة والمنعة في مواجهة كل من يتربص بنا غدرا، محاولاً المساس بجوهرة التاج وأمن الشعب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ديوان ابناء الكرك في عمان

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