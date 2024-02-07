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الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بذكرى الإسراء والمعراج

2/7/2024 3:12:52 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني برقيات تهنئة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج الشريفين، التي تصادف غدا الخميس.

كما تلقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، برقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة.
وأكد مرسلو البرقيات أن ذكرى الإسراء والمعراج تجسد أعظم المعجزات وتمثل محطة مهمة في تاريخ الدعوة الإسلامية.


وعبروا عن فخرهم بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك والمقدسات في القدس من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.

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