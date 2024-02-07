أنباء عن مقتل قياديين في حزب عراقي بصواريخ أطلقتها مسيرة شرقي بغداد

أنباء عن مقتل قياديين في حزب عراقي بصواريخ أطلقتها مسيرة شرقي بغداد
التاريخ
2/7/2024 3:12:52 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الأربعاء، بأن طائرة مسيّرة استهدفت سيارة بثلاثة صواريخ شرقي العاصمة العراقية بغداد.
وذكرت وسائل إعلام مقربة من الفصائل المسلحة مقتل القياديين في حزب الله العراقي أركان العلياوي وأبو باقر الساعدي .
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