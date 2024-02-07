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أنباء عن مقتل قياديين في حزب عراقي بصواريخ أطلقتها مسيرة شرقي بغداد

2/7/2024 3:12:52 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الأربعاء، بأن طائرة مسيّرة استهدفت سيارة بثلاثة صواريخ شرقي العاصمة العراقية بغداد.

وذكرت وسائل إعلام مقربة من الفصائل المسلحة مقتل القياديين في حزب الله العراقي أركان العلياوي وأبو باقر الساعدي .

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