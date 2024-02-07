«شراع الإمارات» ينشد التألق في البطولة العربية

يشارك منتخبنا الوطني لرياضة الشراع الحديث في منافسات البطولة العربية السادسة عشرة للشراع الحديث 2024 والتي انطلقت في دولة الكويت الشقيقة أمس وتستمر حتى يوم الأحد المقبل بإشراف لجنة الشراع والتجديف والكاياك والكايت بورد الكويتية تحت مظلة الاتحاد العربي للشراع.

ويرأس وفدنا في الكويت محمد عبدالله العبيدلي الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع الحديث ويضم نخبة من نجوم ونجمات الرياضة ممن حققوا إنجازات رائعة في المشاركات يتقدمهم بطلنا الصاعد خليفة الرميثي صاحب ذهبية اوبتمست الدورة العربية وبطلتنا ضحى البشر صاحبة برونزية منافسات الكا 6 في الدورة العربية إضافة إلى أبطالنا حمزة آل علي (الكا 7) ومحمد الحمادي (الكا 6)

وعبدالرحمن البحري (اوبتمست) ويرافق المنتخب المدرب سعود المعينة وزهير اللباط المدير الفني.

وقال محمد عبدالله العبيدلي إن المشاركة تأتي في إطار خطط الاتحاد للمشاركة في مختلف البطولات وتحقيق النجاحات من خلال عناصر المنتخبات الوطنية والتي أثبتت علو كعبها في العديد من المشاركات

أخرها تحقيق 5 ميداليات ملونة في دورة الألعاب العربية الخامسة عشرة والتي أقيمت في الجزائر شهر أغسطس الماضي.

متابعة وتشجيع

ووجه العبيدلي الشكر الجزيل إلى الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث على المتابعة والتشجيع المستمر للمنتخبات الوطنية مثمناً الدعم الكبير من الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية وكذلك الدور الرائد للأندية وفي مقدمتها نادي أبوظبي للرياضات البحرية لرعايته المواهب الوطنية وتأهيلها للمواعيد الكبرى.

وأوضح الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث أن منافسات البطولة العربية السادسة عشرة للشراع الحديث ستنطلق في مقر النادي البحري الرياضي الكويتي في مدينة المسيلة حيث تشمل السباقات التنافس عبر فئات قوارب اوبتمست ناشئين تحت (15 سنة) وقوارب (الكا 4 و6 و7) مبيناً أن الحدث يشهد مشاركة واسعة وغير مسبوقة، حيث يشارك 75 لاعباً ولاعبة يمثلون 13 دولة هي: الإمارات والكويت والبحرين والسعودية وقطر وعمان وفلسطين والأردن والعراق والجزائر وتونس والسودان وليبيا.

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