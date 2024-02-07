104 عداءات في انطلاقة أم الألعاب في عربية السيدات 2024



تنطلق غدا على ملاعب نادي الثقة للمعاقين في إمارة الشارقة منافسات ألعاب القوى ضمن مسابقات دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات المقامة حالياً في نسختها السابعة برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة وتنظيم مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة حتى 12 فبراير الحالي بمشاركة 560 لاعبة يمثلن 63 فريقاً من 15 دولة يتنافسن على ألقاب ثمانية ألعاب أولمبية.

وتشهد منافسات "أم الألعاب" مشاركة 104 لاعبات يمثلن 12 دولة عربية على أن تنطلق ضربة البداية في الفترة الصباحية الممتدة بين الساعة التاسعة والنصف حتى الحادية عشرة صباحاً فيما تقام الفترة المسائية بين الرابعة عصراً وحتى الثامنة والربع مساءً.

وشهد الاجتماع الفني للبطولة عرض البرنامج الزمني قبل أن يتم الاستقرار على كافة اللجان الخاصة باللعبة من لجنتي الاحتكام وأهلية اللاعبات كما تم مناقشة كافة الجوانب الفنية والخاصة بالمسابقات.

وقالت التونسية سارة التويبي نائبة رئيس الاتحاد العربي لألعاب القوى رئيسة اللجنة النسائية بالاتحاد العربي نائبة رئيس الاتحاد التونسي إن النسخة الحالية تضم جميع السباقات باستثناء الموانع والماراثون كما أن معظم الدولة المشاركة هي من منطقة الخليج العربي.

وأضافت“ يتوقع لهذه النسخة بزوغ نجمات جدد في ظل غياب العديد من اللاعبات من دول المغرب العربي خصوصاً أننا نطمح لأن تكون المشاركة بأعدادٍ أكبر إلا أن هذه البطولة مخصصة للأندية ما يجعلها تقتصر على أعداد أقل مما لو كانت على مستوى المنتخبات الوطنية”.

ووجهت سارة التويبي الشكر للقائمين على تنظيم الدورة التي تعد أحد أهم الأحداث والدورات المخصصة للاعبات العربيات ومثل هذه المنافسات مهمة للغاية بين فتياتنا لمزيد من الخبرات والكفاءات للمستقبل.

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