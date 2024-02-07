مدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس: النسخة الحالية تشهد انطلاقة جديدة والعوائد تغطي معظم التكاليف

أكد صلاح تهلك، مدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس، أن النسخة الحالية من البطولة ستكون نقطة انطلاق جديدة، خاصة بعد اعتماد رابطة لاعبات التنس المحترفات لتكون البطولة من فئة 1000 نقطة بصفة دائمة، بما يعد عنصراً محفزا في استقطاب أفضل اللاعبات على مستوى العالم.

وتنطلق فعاليات النسخة 24 من بطولة سوق دبي الحرة للتنس للسيدات، خلال الفترة من 18 إلى 24 فبراير الجاري، وتعقبها النسخة 32 لبطولة لرجال خلال الفترة من 26 فبراير الجاري إلى 2 مارس المقبل.

وكانت بطولة السيدات تقام بالتناوب بين فئتي 500 نقطة في عام و1000 نقطة في العام التالي، قبل أن تثبت رابطة لاعبات التنس المحترفات (WTA) إقامتها من الفئة الأعلى بصفة مستمرة اعتبارا من هذه النسخة.

وأوضح تهلك، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن هذا التعديل ترتب عليه تأكيد مشاركة 9 لاعبات من بين أفضل 10 لاعبات على العالم في النسخة الجديدة وقال: حتى الأسبوع الماضي كانت أفضل 10 لاعبات على مستوى العالم، قد أكدن جميعهن مشاركتهن، إلا أن الأمريكية جيسيكا بيجولا، المصنفة الرابعة، اعتذرت بسبب الإصابة، ليصبح عدد المشاركات 9 من بين أفضل 10 لاعبات على العالم.

وأضاف: بالنسبة لباقي اللاعبات فقد ارتفع عددهن إلى 17 لاعبة من بين أفضل 20 لاعبة على العالم، وهو ما يعزز من قيمة ومكانة بطولة دبي.

وأكد تهلك، أن بطولة الرجال أيضا تحظى بمشاركة نخبة من أبطال العالم، يتقدمهم 3 من أفضل 10 على مستوى العالم، هم دانييل ميدفيديف، المصنف الثالث عالمياً، وآندري روبليف، المصنف الخامس عالمياً، وهوبرت هوركاتش، المصنف التاسع عالمياً.

وأضاف: علاوة على النجمين الكبيرين ميدفيديف وروبليف، ينضم إليهم النجم الإسكتلندي آندي موراي الفائز ثلاث مرات ببطولات جراند سلام، وثلاثتهم سبق لهم الفوز بلقب بطولة دبي.

وأوضح مدير البطولة، أن تذاكر مباريات النسخة الجديدة من البطولتين ستشهد ربطها أول مرة، مع إحدى بطاقات الائتمان الشهيرة، التي تمنح أسبقية في الحجز في ظل الإقبال الشديد على حضور المباريات، ومثلما يجرى في بطولات الجولف، وبطولات كأس العالم في كرة القدم.

وأشار إلى أن مجموع الجوائز المالية للبطولتين يبلغ أكثر من 6 ملايين دولار، بمعدل 3 ملايين دولار لكل فئة.

وأكد أن عوائد البطولة من البث والحقوق والتذاكر والرعاة تغطي أغلب مبالغ تكاليفها؛ وقال: تتمتع بطولات سوق دبي الحرة بمكانة مرموقة على خريطة تنس المحترفين في العالم، كما ان لها أهدافاً ترويجيا في نفس الوقت بالنسبة لدولة الإمارات ومدينة دبي.

وأعلن تهلك، أن البطولة بصدد استخدام تكنولوجيا تقنية الخطوط اعتبارا من النسخة المقبلة على الأرجح، مثل الحال في بطولات الجائزة الكبرى.

وأوضح: التقنية الجديدة تعد تطويراً لنظام "التحدي" الموجود حاليا ولكنها ستكون طوال وقت المباراة، وليس بناء على طلب كل لاعب، وبناء على ذلك سيكون هناك حكما رئيسيا واحداً فقط للمباراة، دون الحاجة إلى حكام الخطوط، وهي تقنية مستخدمة فعلا في بطولات "الجراند سلام، وانديانا ويلز وغيرها.

وحول بطاقات الدعوة "الوايلد كارد" التي تمنحها اللجنة المنظمة لعدد من اللاعبات؛ أوضح تهلك، أن العدد الإجمالي تقلص إلى 4 بطاقات فقط بعد ارتفاع فئة البطولة إلى 1000 نقطة؛ وقال : كانت بطاقات الدعوة توجه بشكل استثنائي لخمس لاعبات على مستوى العالم، ولكن بعد تثبيت فئة البطولة، ووفقاً للوائح رابطة لاعبات التنس المحترفات، سيقتصر العدد على 4 فقط.

وأضاف: ندرس حاليا أسماء اللاعبات اللاتي سنوجه إليهن الدعوات، حتى الآن لم يتحددن بعد، ومن المنتظر أن نصل إلى قرار نهائي قبل انطلاق البطولة باسبوع.

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