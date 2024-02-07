كأس موسم الرياض .. الهلال والنصر في قمة الختام غدا

يلتقي غداً فريقا الهلال والنصر السعوديان في المباراة الختامية لكأس موسم الرياض الذي يقام على الملعب الجديد لفريق الهلال "المملكة أرينا"، ويضم بجانب الفريقين، انتر ميامي الأمريكي الذي أنهى مشاركته الأسبوع الماضي.

وافتتحت منافسات الكأس بلقاء انتر ميامي والهلال وفاز فيها الأخير 4-3، فيما فاز النصر أيضا على الفريق الأمريكي 6-0.

ويشهد لقاء الخميس عودة لاعب النصر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد الشفاء من الإصابة، والتي غاب على أثرها من مواجهة غريمة التقليدي ليونيل ميسي لاعب انتر ميامي في اللقاء السابق، كما يعود لاعبو الفريقين من الدوليين بعد ختام مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في كأسي أمم افريقيا وآسيا.

وأكد لويس كاسترو مدرب النصر خلال المؤتمر الصحفي أن مباراة الغد ستشهد تقديم كرة قدم كبيرة بمستوى عال وشغف كبير من اللاعبين، حتى وإن كانت غير رسمية لكنها ستكون ممتعة للجميع وبين فريقين كبيرين.

وأوضح أن فريقه سيخوض اللقاء بمعنويات عالية وشخصية كبيرة قادرة على تجاوز أي صعوبات.

من جانبه شدد جورجي جيسوس مدرب الهلال خلال المؤتمر الصحفي على أهمية المباراة كونها بين فريقين كبيرين ويتابعها عدد كبير من دول العالم، وهو ما ينعكس على أداء الفريقين من أجل اظهار الصورة الإيجابية للكرة السعودية.

وقال " علينا تقديم مستوى رائع يليق باسم البطولة، وقيمتها الفنية".

وأكد جورجي جاهزية اللاعبين الدوليين لمباراة الغد بعد عودتهم من المشاركة الخارجية مع منتخبات بلادهم.

وتقام مسابقة كأس موسم الرياض هذا العام بنظام الدوري من دور واحد، ويعد الفائز بالكأس هو الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط.

يذكر أن لكل فريق من النصر والهلال ثلاث نقاط.

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