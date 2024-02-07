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قطر تلاقي الأردن في نهائي كأس آسيا

2/7/2024 3:00:43 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


باتت قطر على بُعد خطوة واحدة من الاحتفاظ بلقب كأس آسيا لكرة القدم بتأهلها لمواجهة الأردن في نهائي البطولة المقامة على أرضها بعد فوزها 3-2 على إيران في قبل النهائي في استاد الثمامة اليوم الأربعاء.

ويدين المنتخب القطري، المتوج بلقب النسخة الماضية عام 2019 في الإمارات، بفضل كبير في فوزه لمهاجمه أكرم عفيف الذي سجل هدفا وصنع هدفا، وكذلك المعز علي الذي أحرز هدف الفوز قرب النهاية.

ويلتقي المنتخب القطري في النهائي المقرر في استاد لوسيل يوم السبت المقبل، مع نظيره الأردني الذي تأهل للنهائي الآسيوي لأول مرة في تاريخه بعد فوزه 2-صفر على كوريا الجنوبية أمس الثلاثاء.

وجاء الشوط الأول مثيرا ومتوازنا بشكل كبير بين الفريقين، نجت إيران في التقدم مبكرا لكن صاحب الأرض فرض حضوره بقوة ورد بهدفين كما نجح في تحقيق التوازن بين الجانبين الدفاعي والهجومي لينهي الشوط الأول متقدما 2-1.

وتعادلت إيران مبكرا في الشوط الثاني بركلة جزاء لكن المنتخب القطري حافظ على توازنه وبمرور الوقت كثفت إيران الضغط الهجومي لتهدد مرمى قطر بشكل كبير لكن دفاع أصحاب الأرض تدخل في اللحظة المناسبة في عدة مناسبات.

ورغم التفوق الإيراني هجوميا خلال الدقائق الأخيرة، نجح المعز علي في تسجيل هدف فوز قطر ليقود بلاده إلى النهائي.


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