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حمدان بن مبارك يلتقي قضاة الملاعب ويشيد بنجاحات الحكم الإماراتي

2/7/2024 3:00:43 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أشاد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، بالمستويات التي قدمها حكام كرة القدم الإماراتيون في إداراتهم للمباريات، خاصة الخارجية منها، داعياً أسرة التحكيم الإماراتية إلى مضاعفة العمل والعطاء من أجل مواصلة النجاحات في الداخل والخارج، مؤكداً أن الحكم الإماراتي سفير رياضي، وعليه تمثيل بلاده بصورة مشرفة في كل المحافل الرياضية.

جاء ذلك خلال لقاء معاليه مجموعة من حكام كرة القدم الإماراتية في مقر الاتحاد بدبي، خلال استلام الشارات الدولية لعام 2024.

وأكد معالي رئيس الاتحاد أن حكم كرة القدم إحدى الركائز الأساسية في اللعبة الشعبية الأولى في العالم، حيث يقوم بإدارة المسابقات المحلية والخارجية، ويقودها إلى بر الأمان وفق قوانين واضحة.

حضر اللقاء سالم علي الشامسي، رئيس لجنة الحكام، وحمد أحمد المزروعي، عضو مجلس الإدارة نائب رئيس اللجنة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة، وإبراهيم عبدالله لعماش، وناصر عبدالله الحمادي، وخميس حسن الشامسي، أعضاء اللجنة، ولي بروبرت، مدير إدارة الحكام، وعصام عبدالفتاح، المدير الفني للحكام، وأحمد يعقوب، المسؤول الفني للمحاضرين والمقيّمين.

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