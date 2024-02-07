14 هدفاً في افتتاحية كروية جامعة العلوم والتقنية بالفجيرة

انطلقت منافسات دوري الكليات بجامعة العلوم والتقنية في الفجيرة بمشاركة 5 فرق، هي: إدارة الأعمال، والإنسانيات والعلوم، والقانون، والهندسة، بجانب طب الأسنان، وأسفرت مباريات اليوم الأول عن فوز فريق كلية القانون على فريق كلية إدارة الأعمال 6-2، وفوز كلية الإنسانيات والعلوم على كلية الهندسة والتكنولوجيا 6–0.

شهد الافتتاح الدكتور سامح خميس، مدير القبول والتسجيل، والدكتور حازم الدباس «كلية إدارة الأعمال»، والدكتور أمين دمش «كلية القانون»، والدكتور حسين إبراهيم «كلية الهندسة والتكنولوجيا»، والدكتور عبدالرحمن «كلية الإنسانيات والعلوم»، ولفيف من الإعلاميين وطلاب الجامعة.

من جانبه، أكد البروفيسور علي أبو النور، مدير الجامعة، أهمية هذه البطولات في تجسيد روح التنافس ورفع كفاءة الطلاب وتنمية المواهب الكروية، مشيراً إلى أن الأنشطة الرياضية جزء مهم في المنظومة التعليمية لأي مؤسسة، لافتاً إلى تطبيق منظومة «العقل السليم في الجسم السليم»، مبدياً سعادته بالتجاوب الكبير الذي وجدته فكرة دوري الكليات وتفاعل الطلبة.

بدوره، أعلن رمزي غنيم، المشرف الرياضي، عن رصد العديد من الجوائز القيمة للفائزين بالمراكز الأولى، بجانب جائزة لأفضل لاعب، وأحسن حارس مرمى، وهداف الدوري.

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