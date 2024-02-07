للمرة الثالثة.. نهائي كأس آسيا عربي

للمرة الثالثة، احتكرت المنتخبات العربية منصة نهائي كأس آسيا لكرة القدم بعد وصول قطر والأردن بجدارة إلى نهائي النسخة 18 من البطولة القارية في قطر، إثر فوز العنابي اليوم الأربعاء على نظيره الإيراني بثلاثة أهداف لهدفين، وفوز النشامى أمس الثلاثاء على الشمشون الكوري الجنوبي بهدفين دون رد.

وشهد العام 1996، إقامة أول نهائي عربي في كأس آسيا بين منتخب الإمارات وشقيقه السعودي في النسخة التي استضافتها الإمارات، وحسمها الأخضر لمصلحته بالركلات الترجيحية 4-2 بعد التعادل السلبي.

وفي العام 2007، تكرر مشهد النهائي العربي الخالص للمرة الثانية في تاريخ كأس آسيا، بين منتخب العراق وشقيقه السعودي في النسخة التي أقيمت بضيافة اندونوسيا وفيتنام وماليزيا وتايلاند، وتوج بلقبها أسود الرافدين بعد الفوز على الأخضر بهدف دون رد.

وفيما تكرر مشهد احتكار المنتخبات العربية منصة نهائي كأس آسيا في 3 مرات، فإن كرة القدم العربية لم تغب عن منصة نهائي البطولة في 6 مرات، الأولى في العام 1980 بفوز المنتخب الكويتي باللقب القاري على حساب نظيره الكوري الجنوبي بالثلاثة، والثانية بفوز المنتخب السعودي في العام 1984 باللقب أمام نظيره الصيني بهدفين دون رد، والثالثة في العام 1988 باحتفاظ المنتخب السعودي باللقب للمرة الثانية على التوالي على حساب نظيره الكوري الجنوبي بالركلات 4/3 بعد التعادل السلبي، والرابعة في العام 1992 بخسارة المنتخب السعودي في النهائي أمام نظيره الياباني بهدف وحيد، والخامسة في العام 2000 بخسارة المنتخب السعودي في النهائي أمام نظيره الياباني بهدف يتيم، والسادسة في العام 2019 بفوز المنتخب القطري باللقب القاري بعد فوزه في النهائي على نظيره الياباني بثلاثة أهداف لهدف.

ويخوض منتخب قطر، المضيف وبطل النسخة الماضية، نهائي عربي خالص مرتقب لكأس آسيا أمام شقيقه الأردني السبت المقبل.

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