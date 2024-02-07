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أنس جابر تفوز على رادوكانو وتتأهل إلى ربع نهائي بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس

2/7/2024 3:00:43 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تأهلت النجمة التونسية أنس جابر إلى الدور ربع النهائي من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس للسيدات، التي تقام بمجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية.

وصعدت جابر المصنفة السادسة عالمياً إلى ربع النهائي بعد فوزها، اليوم الأربعاء، على البريطانية إيما راديكانو
بمجموعتين نظيفتين بواقع 6-4 و 6-1، لتواجه في ربع النهائي، البرازيلية بياتريس مايا حداد المصنفة 13 عالمياً بعد غد الجمعة.

وصعدت حداد للدور التالي بعد تخطي البولندية ماجدا لينيت، اليوم،
بمجموعتين مقابل مجموعة 7-6، و6-7، و6-1 في مباراة ملحمية استمرت لأكثر من ساعتين.

وفاجأت الرومانية سورانا كريستيا المصنفة 26، اليونانية ماريا سكاري المصنفة 9 عالميا، ونجحت في إقصائها من البطولة بالفوز بمجموعتين دون مقابل 6-2، و6-1، لتواجه الروسية داريا كاساتكينا المصنفة 14، والتي فازت في الدور ذاته على الأمريكية أشلين كروجر بمجموعتين 6-3، و7-5.

وتستكمل غداً الخميس مواجهات دور الثاني للبطولة بأربعة مواجهات، إذ تلتقي التشيكية باربورا كرجتشيكوفا مع الإسبانية سارا سوريبس تورمو، وتلعب الأوكرانية أنهيلينا كالينينا مع الروسية ليودميلا سامسونوفا، والإسبانية كريستينا بوكشا مع البريطانية هيذر واتسون.

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