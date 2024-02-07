صفر بيروقراطية سبيل للتميز الحكومي

الحديث عن برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» في دولة الإمارات العربية المتحدة، يجعلنا نتفاعل بإيجابية مع الرقم صفر؛ لأن التصفير في هذه الحالة يدل على تيسير حياة المتعاملين، إلى جانب تقديم خدمات حكومية على مستوى عالٍ من التميز. في هذا الشأن يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله:

«إن تسهيل حياة الناس يمثل الغاية الأساسية والهدف الأسمى لعمل حكومة دولة الإمارات، وأن المهمة الأولى للوزارات والجهات الحكومية في الدولة هي تطوير خدماتها وإجراءاتها، وتبنّي نماذج عمل ذات كفاءة عالية محورها تصفير البيروقراطية في الإجراءات، وتقديم جيل مستقبلي من الخدمات المتكاملة الاستباقية، لتكون خدمات حكومة الإمارات الأفضل عالمياً».

برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، تم الإعلان عنه خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات التي انعقدت في العاصمة أبوظبي، للفترة (7-8 نوفمبر 2023)، ويسعى إلى تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية، وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية، وذلك من خلال قيام الوزارات والجهات الحكومية بإلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي، وخفض ما لا يقل عن 50 % من المدد الزمنية للإجراءات، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية خلال عام.

يمثل البرنامج نموذج عمل وطنياً للوصول إلى إجراءات حكومية هي الأبسط والأسرع والأسهل والأكفأ، وتطمح حكومة الإمارات من خلاله إلى إحداث نقلة نوعية واستثنائية في الإجراءات الحكومية، وذلك بالانتقال من إجراءات مطوّلة كثيرة المتطلبات إلى إجراءات حكومية مبسطة ومختصرة، عن طريق دمج الإجراءات المتشابهة وإلغاء الإجراءات غير الضرورية، واختصار المدة الزمنية لإنجاز أي إجراء عبر الحد من المتطلبات غير الضرورية وتبسيط شروط الإجراءات القائمة.

يمثل البرنامج إضافة نوعية لجهود تحقيق محاور ومستهدفات مئوية الإمارات 2071، ويسعى إلى ترجمة المؤشرات الوطنية في رؤية «نحن الإمارات 2031»، ويأتي ضمن سلسلة من التغييرات الإيجابية التي قامت بها حكومة الإمارات، بدءاً من التحوّل إلى الخدمات الإلكترونية في عام 2001، مروراً بالحكومة الذكية عام 2013.

وصولاً إلى الحكومة الرقمية عام 2021. علماً بأن إنجازات حكومة الإمارات مكنتها من تصدُر أهم مؤشرات التنافسية العالمية، إذ حققت المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات قدرة سياسة الحكومة على التكيف، وفي القدرة على استقطاب المواهب، وحلّت في المركز الثاني عالمياً في مؤشر الثقة بالحكومة، وبين أفضل عشر دول عالمياً في مؤشر الكفاءة الحكومية عام 2023.

ختاماً، نود أن نستشهد بما يقوله صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في كتاب: «ومضات من فكر: أفكار وآراء من وحي الجلسة الحوارية في القمة الحكومية 2013» من خلال المحور المعنون: «تحقيق السعادة.. هو عملنا»: «عندما تُطور الحكومات نفسها وخدماتها لتسهل حياة الناس، فإنها تحقق لهم الراحة والسعادة. عندما تقدم الحكومات الفرص لأبناء الوطن.

فإنها تحقق لهم السعادة. عندما تقدم الحكومات أفضل أنظمة التعليم لأبناء الوطن، فإنها تزودهم بأهم أسلحة بناء مستقبلهم ليكونوا سعداء. عندما تقدم الحكومات رعاية صحية متميزة؛ فلا شيء أكثر إسعاداً للمريض من الشفاء والراحة. عندما تُطور الحكومات البنى التحتية، فإنها تختصر المسافات، وتقرب البعيد، وتقلل الأوقات الضائعة من أعمار الناس، ولا شك أن ذلك سيسهم في سعادتهم وراحتهم. عندما يتحقق العدل، ويجد المظلوم حقه بسهولة ويسر؛ فإن هذا يحقق السعادة والاطمئنان للمجتمع بأسره».