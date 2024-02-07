وهم الحاجة

بشكل يومي وبخطابات مشكلة ملونة لا مرئية تعترضنا من الخارج وتفرض نفسها على الذات كما لو أنها رغبة داخلية.

ينبغي علينا أن نفكك ونعيد بناء ذواتنا باستمرار كي نميز بين ما نريده وبين ما تم إيهامنا أننا نريده.

‏وبين ما نستهلكه وبين ما تم إيهامنا بأننا يجب أن نحتاجه، ثمّة قدرة في التسويق المعاصر، قائمة على نظريات في علم النفس وعلم اقتصاديات السلوك أن تفرض عليك حاجة وتفرض عليك المنتج الذي يشب هذه الحاجة ثم تتحوّل هذه الحاجة إلى ضرورة.

مشكلة هيمنة النيوليبرالية على العالم اليوم، هي أنها تلغي المسافة الفاصلة بين «الذات» و«المعروض في السوق»، ‏لدرجة أنك تعجز عن فهم ذاتك، بدون استهلاكك للمعروض، ولدرجة أنك تنسى كيف كنت تعيش، قبل أن تستهلك كل هذه المنتجات.



‏في عائلتي مثلاً منذ زمن بعيد لم تكن السعادة أمراً ذي بال. سيندهش أجدادي لو عرفوا أن الناس في الواقع ينفقون أموالهم في الشراء للتغلب على تعاستهم.

فالحياة بالنسبة إليهم مؤلمة بطبيعتها والراحة والرفاهية كلام فارغ. وأما الارتياح فيتأتى من إنجاز الأشياء الصحيحة، من العائلة والكرامة والخدمة والتعليم والصبر، وكانت الحياة بزمنهم جودتها أعظم وأعلى، وأما بزمن مثل زماننا تشتتنا بكثرة الدخائل التي أدخلت لنا أوهاماً تباع بثمن بخس لترضي وتشبع النقص الذي بداخلنا.



خطوط فارقة وواضحة عليك تتبعها لتفهم ما أنت تريده حقاً حاجة حقيقية من صلب شخصيتك تضيف لك قيمة طويلة المدى والأثر.

وحاجة تفرضها عليك النفس كتابعٍ يود إثبات عصريته، الهشاشة التي وصلنا لها مع التقدم والتطور الكبير والمغريات التي عبث بميزان العقلانية وسيطرة الفطرة الغرائزية شكلت بنا شخصية تلهث وراء تحقيق الذات من خلال الشراء خلف وهم رسم في مخيلتنا بأنها سوف تحقق لنا السعادة المرجوة والمطلوبة وأنها ستزيح عنا غمامة التعاسة والشعور بالنقص، إلا أنها في الحقيقة مؤقتة مشروطة ومتبوعة بالوقت حتى تأتينا لحظة إدراك مؤلمة «لم تكن تلك الحاجة التي تحقق ما تطلبه ذاتي وينقصها».



الحياة تمتحننا وأنت وحدك من يخوض هذا المشهد، عليك أن تدرك قيمة الأشياء وحقيقتها، بين المعروض والذي يدعوك ويقنعك لاستهلاكه وبين ما هو مطلوب عليك كحاجة أساسية، فالحياة لا يمكن الاستغناء عنها، وتحقق لك المرجو منها ومستديمة الأثر والبقاء.