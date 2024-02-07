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الإمارات وطن الإنجازات

2/7/2024 3:00:42 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

لدولة الإمارات العربية المتحدة علاقاتها الدبلوماسية المتميزة مع جميع دول العالم، وهي بفضل قيادتها الرشيدة التي أذهلت العالم بما تحققه من تطور وازدهار في الاستثمار والتعليم والسياحة وفي جميع المجالات، جعلت المجتمع الدولي يشير إليها بالبنان كلما أراد أن يتحدث عن الدول الساعية إلى نشر السلام في العالم، والنهوض بوطنها ومواطنيها.

وهذا الأمر جعل جواز السفر الإماراتي من أقوى جوازات السفر في العالم، بل إنه في هذا العام، عام 2024 وحسب إحصائيات «باسبورت إندكس»، تصدّر قائمة أقوى جواز سفر في العالم، وهذا الإنجاز ما هو إلا ثمرة العمل الدبلوماسي الكبير الذي كان حصاده ثقة العالم، في كل ما يحمل اسم الإمارات العربية المتحدة.

وفي خطوة تسعى من خلالها بريطانيا والإمارات إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بين البلدين الصديقين، تم إلغاء شرط الحصول على تأشيرة سفر للإماراتيين الراغبين للسفر إلى بريطانيا، وقد تم اعتماد نظام تصريح سفر إلكتروني من موقع الحكومة البريطانية، أو من خلال استخدام تطبيق الهاتف المتحرك الخاص بالنظام ETA.

والذي من خلاله سيتسنى للإماراتيين التسجيل بكل سهولة ويسر، وسيحظى المواطن الإماراتي بتصريح ساري المفعول لمدة عامين، ويمكنه استخدامه خلال العامين متى شاء، تقديراً من المملكة المتحدة لأهمية توفير سبل الراحة للسائح الإماراتي، الذي يعتبر من ضمن جنسيات محدودة تحظى بهذه التسهيلات في قائمة الحكومة البريطانية.

والحقيقة أن هذا القرار سيعزز من ازدياد الإقبال على السياحة التعليمية القصيرة، وكما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، «لا مكان في المستقبل لمن يفتقد العلم والمعرفة»، وشعب دولة الإمارات أصبح يهتم اهتماماً كبيراً بالعلم والثقافة.

وأصبحت السياحة الثقافية مهمة بالنسبة للشباب الإماراتي، وسيكون لهذه التسهيلات أثرها الكبير في الاستثمار والسياحة والتعليم، وغيرها من المجالات التي توطد العلاقة بين البلدين الصديقين.

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