الامارات ..رسالة السلام لشعوب العالم

أحب أن أسّمي الإمارات بلاد التغييرات والتسامح والسعادة. وهذه التسمية لها سبب وجيه، بل إن جملة من الشواهد تدعمها؛ الإمارات منذ تأسيسها قبل نحو خمسين عاما – 1971م – قامت على الحوار والتفاهمات.

فقد نجح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تأسيس هذا الكيان دون أي عنف ودون اللجوء إلى أي معارك أو حروب وقتال، فضلا عن هذا كانت الإمارات منذ فجرها سباقة في تعزيز مكانة المرأة وحقوقها في مجتمعات بدوية منعزلة، تحيط بها حالات واضحة من الفقر والأمية.

وهذا النهج هو الذي أسس أو قاد أو أثر في كثير من البلدان في المنطقة لتسير على الخطى الإماراتية، وتعتبر مواضيع الانفتاح على الآخر، والتسامح، ونبذ العنصرية والتفرقة، جزءاً من مكونات المجتمع الإماراتي، بل إنها تعتبر مواد في عدة قوانين تم الإعلان عنها. ويحسب للإمارات كونها كانت تسلك هذا النهج في أوقات كانت تغرق فيه كثير من دول منطقة الشرق الأوسط في العصبيات والتناحر والعنف والضيق من الآخر.

اليوم يعيش في الإمارات نحو 200 جنسية من مختلف دول العالم، جميعهم سواسية تحت مظلة القوانين الواضحة العامة، وجميعهم ينعمون بالمساواة وحق تكافؤ الفرص.

أيضا وصفت الامارات بأنها بلاد التغييرات، وهذه حقيقة، لأن التغييرات التي تحدث على ثراها يومية ومستمرة، وكأننا في ورشة عمل كبرى، من ملامح هذه التغييرات، في كل عام يتم تسميته بمناسبة ما، كان لدينا:

2015 عام الابتكار، حيث يستدف تعزيز قيمة الابتكار وأهميته، وزيادة الوعي ومعارف الناس به، وكيف نكون مبتكرين ونعزز هذا التوجه بالعلم والمعرفة.

2016 عام القراءة، تم خلال هذا العام تعزيز دور القراءة، وجعلها جزء من تفكير الناس وطريقة حياة.

2017 عام الخير، خصص للتنويه وزيادة المعرفة بالأعمال الخيرية وتلقي التبرعات لتنفيذ مشاريع تنموية تستهدف المجتمعات الفقيرة في البعض من أرجاء العالم. واستهدف أيضا تنمية الحس الإنسانية لدى الناس.

2018 عام زايد، تعزيز ذكرى الراحل مؤسس الامارات الحديثة، الشيخ زايد بن سلطان، طيب االله ثراه، الذي أقام هذا الاتحاد، على أسس من المحبة والتعاون والتفاهم.

2019 عام التسامح، في عالم تسوده القسوة والحروب والمعارك العسكرية القاتلة، وفي عالم تنتشر في البعض من الأرجاء سموم العنصرية والإرهاب والطائفية والضيق من الآخر، جاء هذا العام يغذي الناس ويعزز توجهاتهم نحو التسامح والمحبة وتقبل الآخر.

2020 عام الاستعداد للخمسين، خصص هذا العام للاستعداد ورسم الخطط للاحتفال بمناسبة مرور نصف قرن على تأسيس الإمارات، ووضع الخطط والمبادرات.

2021

- 2022 عام الخمسين، في هذا العام أكملت دولة الامارات الخمسين عاما من عمرها، ويتم خلال هذا العام استعراض الإنجازات والخطط والاستراتيجيات، والاحتفاء بالنجاحات، وتعزيزها والبناء عليها

عام الاستدامة استطاعت دولة الإمارات أن تثبت للعالم مواجهتها للتغيير المناخي وكيفية الحفاظ على البيئة.

جمعت العالم كله تحت مظلة واحدة في كوب 28 لتخرج لنا بحلول رائعة وعظيمة من أجل حماية المناخ وتطوراته التي سوف تؤثر على العالم مستقبلا، وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن عام 2024 هو استكمال لعام الاستدامة بهدف البناء على ما تحقق من نجاح خلال عام 2023، وذلك تزامناً مع «يوم البيئة الوطني» في دولة الإمارات.

وقال سموّه «في يوم البيئة الوطني نعلن تمديد عام الاستدامة ليشمل 2024، وفي هذه المناسبة، نؤكّد أن حماية البيئة وصيانة الموارد أولوية أساسية ضمن نهج الاستدامة الراسخ في الإمارات، ومسؤولية جماعية لكل أفراد المجتمع».

وهكذا أعتبر أن التغيير جزء من منظومة الحياة في الامارات، حيث نشهد بشكل متكرر منجزات وتطويرات في مختلف المجالات الحياتية التي تمس الناس، من التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية،

ولا أبالغ إن قلت بأن الامارات بنجاحها المنفتح على العالم وشعوب وأمم الأرض، ساهمت في بعث رسالة أمل ومحبة لشعوب منطقة تشهد توترات مستمرة وصراعات لا تكاد تتوقف.