تقارير: أبل تطور طرازين قابلين للطي من آيفون

ذكرت مجلة "ذا إنفورميشن" الاقتصادية، اليوم الأربعاء، أن شركة أبل تطور نماذج أولية لطرازين على الأقل قابلين للطي بالعرض من هاتفها الرائد آيفون.

ويشير تقرير الصحيفة الذي استندت فيه لمصادر مطلعه إلى أن تطوير الطرازين القابلين للطي لا يزال في مرحلة مبكرة وأنهما غير مدرجين في خطط الشركة للإنتاج التجاري للعامين الحالي أو المقبل.

وجاء في التقرير أن "أبل" تواصلت في الآونة الأخيرة مع شركة تصنيع واحدة على الأقل في آسيا بخصوص مكونات طرازين قابلين للطي بأحجام مختلفة من آيفون.

ولم ترد "أبل" على طلب من رويترز للتعليق.



