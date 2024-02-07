تقارير: أبل تطور طرازين قابلين للطي من آيفون

(MENAFN
- Al-Bayan)
ذكرت مجلة "ذا إنفورميشن" الاقتصادية، اليوم الأربعاء، أن شركة أبل تطور نماذج أولية لطرازين على الأقل قابلين للطي بالعرض من هاتفها الرائد آيفون.
ويشير تقرير الصحيفة الذي استندت فيه لمصادر مطلعه إلى أن تطوير الطرازين القابلين للطي لا يزال في مرحلة مبكرة وأنهما غير مدرجين في خطط الشركة للإنتاج التجاري للعامين الحالي أو المقبل.
وجاء في التقرير أن "أبل" تواصلت في الآونة الأخيرة مع شركة تصنيع واحدة على الأقل في آسيا بخصوص مكونات طرازين قابلين للطي بأحجام مختلفة من آيفون.
ولم ترد "أبل" على طلب من رويترز للتعليق.
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