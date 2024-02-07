باكستان.. 24 قتيلاً و38 جريحاً في انفجارين عشية الانتخابات

قتل ما لا يقل عن

24 شخصاً، الأربعاء، في انفجارين منفصلين في جنوب غرب باكستان أمام مكاتب مرشحين للانتخابات التي تجرى غداً، وسط أعمال عنف واتهامات بالتزوير.

وسينتشر أكثر من نصف مليون عنصر أمن لضمان سير الانتخابات في البلاد، حيث بدأت السلطات الأربعاء توزيع بطاقات الاقتراع على أكثر من 90 ألف مركز.

وسُجلت عدة أحداث أمنية خلال الحملة الانتخابية، وقُتل مرشحان على الأقل في إطلاق نار كما تعرض العشرات لهجمات في مناطق مختلفة.

وقتل 12 شخصاً الأربعاء في انفجار عبوة ناسفة قرب مكتب مرشح مستقل في منطقة بيشين، على بعد نحو 50 كيلومتراً عن مدينة كويتا و100 كلم عن الحدود مع أفغانستان.

وأعلن وزير الإعلام في إقليم بلوشستان جان أشكزئي وشرطة كويتا أن 25 شخصاً آخرين أصيبوا بجروح في ذلك الهجوم.

ثم انفجرت عبوة ثانية قرب المكتب الانتخابي لمرشح جمعية علماء الإسلام-ف في مدينة كيلا سيف الله على بعد نحو 120 كلم شرقا، وفق أشكزئي.

وأكد

"مقتل 10 أشخاص على الأقل وجرح 12 آخرين".

وقال مسؤول في الشرطة

إن "الحادثة وقعت في السوق الرئيسي بالمدينة حيث استهدف المكتب الانتخابي لمرشح جمعية علماء الإسلام-ف".

في يوليو العام الماضي قتل 44 شخصاً في تفجير انتحاري استهدف تجمعاً سياسية لجمعية علماء الإسلام-ف في إقليم خيبر بختنحوا بشمال شرق باكستان.

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