سلطان بن حمدان وخليفة بن طحنون يحضران حفل استقبال بمناسبة زفاف أحمد المحرزي

حضر معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، حفل استقبال أقامه راشد خلفان الشريقي المحرزي، بمناسبة زفاف نجله أحمد، إلى كريمة فارس محمد سعيد الخاطري.

وأعربا عن خالص التهاني للعروسين وذويهما، متمنيين لهما حياة أسرية هانئة وسعيدة.

كما حضر حفل الاستقبال، الذي أُقيم اليوم في فندق إرث في أبوظبي الشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة وعددٌ من كبار المسؤولين وأقارب العروسين وجمعٌ من المدعوّين.

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