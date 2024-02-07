«أوقاف دبي» توفد 22 موظفاً لأداء مناسك العمرة

نظمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، رحلة عمرة لـ22 موظفاً من منتسبيها، ضمن خططها الرامية لتعزيز السعادة بين الموظفين.

وقالت هدى المناعي مدير إدارة الدعم المؤسسي بمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر، إن المؤسسة حريصة على إطلاق مبادرات تسهم في إسعاد الموظفين لمكافأتهم على جهودهم المتميزة، ورفع الطاقة الإيجابية في بيئة العمل، والإسهام في تحقيق الترابط والتكامل بينهم في مختلف الإدارات، وبالتالي تقديم مستوى متميز من الأداء الوظيفي لخدمة المجتمع.

وأضافت المناعي إن تنظيم رحلات العمرة للموظفين يأتي في إطار تحقيق الهدف الاستراتيجي للمؤسسة في رفع مستوى سعادة الموظفين ونشر الرضا الوظيفي بينهم، وتعزيز مستوى سعادتهم وجودة حياتهم، بما ينعكس إيجاباً على أدائهم الوظيفي، وبالتالي تقديم الخدمات اللازمة للمتعاملين وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

وذكرت أن رحلة موظفي المؤسسة لأداء مناسك العمرة، سبقتها رحلة لـ20 موظفة من الإدارات المختلفة بالمؤسسة خلال شهر سبتمبر الماضي، وكان لها بالغ الأثر في إسعاد الموظفات ورفع مستوى إنتاجيتهن.

وقبيل سفر الموظفين إلى المملكة العربية السعودية، عقدت المؤسسة برنامجاً لتوعيتهم بالأمور الدينية والصحية اللازمة لأداء الرحلة بأمان وصحة، وتم خلالها توضيح مناسك العمرة، وكيفية الالتزام بالمعايير الصحية.

وبدورهم عبر الموظفون المشاركون في الرحلة عن شكرهم وامتنانهم على إتاحة الفرصة لأداء العمرة، وتنظيمها لهم بالصورة المثلى، مما ساعدهم على أداء المناسك بيسر وسعادة ودون أي عوائق.

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