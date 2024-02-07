شرطة دبي تكتسح صدارة النسخة الخامسة من «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية»

اكتسح فريقا القيادة العامة لشرطة دبي، صدارة المجموع العام لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024، حيث حصد فريق شرطة دبي «B» المركز الأول في المجموع العام بحصوله على 325 نقطة، فيما حل في المركز الثاني فريق شرطة دبي «A» بحصوله على 303 نقاط، فيما حل في المركز الثالث فريق «سردار» كازخستان بحصوله على 302 نقطة.

وفي منافسات اليوم الخامس والأخير التي تعلقت بمنافسات «الموانع»، تمكن فريق دولة روندا من حصد المركز الأول بعد حصوله على 52 نقطة، فيما حل في المركز الثاني فريق «كالكان» من قيرغستان بحصوله على 51 نقطة، بينما حصد المركز الثالث فريق أوزباكستان بحصول على 50 نقطة.

وتوّج اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، بحضور اللواء علي عتيق بن لاحج، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، واللواء راشد خليفة الفلاسي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والشركاء الاستراتيجيين والرعاة وكبار ضباط شرطة دبي، الفرق الفائزة في المراكز العشرة الأولى في المجموع العام، إضافة إلى الفرق الفائزة في تحدي الموانع.



وهنأ اللواء الغيثي، الفرق الفائزة على المستوى الكبير الذي قدموه خلال فعاليات التحدي التي امتدت على مدار 5 أيام متواصلة، مشيداً بالمنافسة الكبيرة بين الفرق كافة للرغبة في الوصول إلى المراكز الأولى، كما أشاد بأداء الفرق التي عملت بروح الفريق الواحد، وأظهرت مدى استعدادها للبطولة، ومدى استفادتها من النسخ السابقة التي أسهمت في إكسابها خبرات متعددة.

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