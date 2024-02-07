رئيس يوتيوب يراهن على الذكاء الاصطناعي: محفزاً للإبداع البشري

أعلن رئيس منصة يوتيوب التابعة لمجموعة غوغل نيل موهان، في رسالة حول «رهاناته» لعام 2024، أنه يجب اعتبار صناع المحتوى بمثابة «استوديوهات جيل جديد»، متوقعاً أن يشكل الذكاء الاصطناعي «محفزاً للإبداع البشري».

وتثير أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي قلقاً كبيراً لدى فنانين كثر، إذ يخشون أن تستخدم صناعات الترفيه، من السينما إلى النشر إلى الموسيقى، برامج الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى منخفض التكلفة من دون الحاجة إلى يد عاملة بشرية.

وكانت ضمانات للحماية من هذا الخطر جزءاً من مطالب الممثلين وكتّاب السيناريو خلال الإضراب التاريخي في هوليوود العام الماضي.

لكن بحسب نيل موهان، على العكس من ذلك، فإن نماذج الذكاء الاصطناعي سوف «تحفّز الإبداع».

وأطلقت يوتيوب أخيراً أدوات تتيح، باستخدام طلبات بسيطة باللغة اليومية، إنشاء خلفيات في فيديوهات «شورتس»، وهي مقاطع فيديو قصيرة شبيهة بفيديوهات تيك توك.

وأعاد نجاح تطبيق الهاتف المحمول هذا في السنوات الأخيرة إشعال المنافسة بين منصات الترفيه لجذب صناع المحتوى والمؤثرين الأكثر شهرة، ما يعني جذب انتباه المستخدم، وبالتالي زيادة إيرادات الإعلانات.

وقد حققت يوتيوب إيرادات بقيمة 9.2 مليارات دولار (+15.5% على أساس سنوي) في الربع الأخير من عام 2023، وباتت الاشتراكات المدفوعة (الموسيقى و/أو الفيديو) تدرّ 15 مليار دولار سنوياً لمجموعة غوغل.

وقال موهان «اليوم، ثمة أكثر من 3 ملايين ضمن برنامج شركاء يوتيوب، الذي يسمح لصناع المحتوى بكسب المال على يوتيوب».

وأشار إلى أن هذا البرنامج «دفع أموالاً أكثر من أي برنامج آخر لتحقيق الدخل لصنّاع المحتوى. لقد قدمنا أكثر من 70 مليار دولار لصنّاع المحتوى والفنانين وشركات الإعلام في السنوات الثلاث الماضية».

وأشار إلى أن «المتفرجين حول العالم يشاهدون الآن ما متوسطه أكثر من مليار ساعة من محتوى يوتيوب على أجهزة التلفزيون الخاصة بهم يومياً».

تعتزم غوغل أيضاً الدفاع عن الـ«يوتيوبرز» (صانعي المحتوى على يوتيوب) حتى يتم «الاعتراف» بعملهم.

وقال إنها «وظيفة بدوام كامل مع جمهور عالمي، لكن معظم الحكومات لا تأخذ صناع المحتوى في الاعتبار في بيانات التوظيف الخاصة بها».

وأخيراً، أكد موهان أن سلامة الأطفال على الإنترنت تشكل إحدى أولويات المنصة، في حين أن عروض يوتيوب للشباب «تصل إلى أكثر من 100 مليون مشاهد نشط كل شهر».

وتتهم السلطات بانتظام شبكات التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها إنستغرام وتيك توك، بالإضرار بصحة الشباب.

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