الرئيس المصري يوجه برفع الحد الأدنى للأجور 50% ليصل إلى 6000 جنيه

أعلن المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة جمهورية مصر العربية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجه برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً،

تخفيفاً للأعباء المعيشية عن المواطنين.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي وجه بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل، حسب "المصري اليوم".

وقرر الرئيس المصري ضمن الحزمة الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا.

كما وجه

بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه

شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية.





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