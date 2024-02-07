«سناب شات» تتوقع خسارة 95 مليون دولار بسبب الإعلانات

أعلنت «سناب شات» عن نتائجها للربع الرابع والعام الكامل 2023، مسجلة إيرادات مخيبة للآمال في ربع العطلات، في ظل استمرار معاناتها من ركود سوق الإعلانات الرقمية.

وجاءت النتائج أقل من توقعات المحللين للإيرادات وصدمت المستثمرين بتوقعات خسارة عالية بشكل مفاجئ للربع الحالي.

وارتفعت إيرادات الربع الأخير بنسبة 5% على أساس سنوي لتصل إلى 1.36 مليار دولار. وكان المحللون يتوقعون 1.38 مليار دولار في المتوسط. وكانت المحصلة النهائية خسارة بنحو 248 مليون دولار في الربع، بعد خسارة قدرها 288.5 مليون دولار في العام السابق.

وبالنسبة للربع الحالي، تتوقع «سناب» إيرادات تتراوح بين 1.095 مليار دولار و1.135 مليار دولار. وتتوقع الشركة خسارة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك تتراوح بين 55 مليون دولار و95 مليون دولار.

وفي الوقت نفسه، يتوقع ارتفاع عدد المستخدمين على نحو يومي من 414 مليوناً إلى 420 مليوناً.

قالت الشركة يوم الاثنين إنها ستخفض قوتها العاملة بنسبة 10% إضافية هذا العام في محاولة لتقليل التسلسل الهرمي وتعزيز التعاون الشخصي.

ولكن رغم الجولة الأخيرة من خفض الوظائف، توقعت «سناب» تكبد خسارة في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء تتراوح بين 55 مليون دولار إلى 95 مليون دولار في الفترة الحالية، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات المحللين بتسجيل خسارة بقيمة 33 مليون دولار.

تأثرت «سناب» و«ميتا بلاتفورمز» بشدة بالتغييرات التي أجرتها شركة «أبل» في عام 2021 على إعدادات الخصوصية الخاصة بها، مما جعل من الصعب على المعلنين تتبع مستخدمي «آيفون». انتعشت «ميتا» مرة أخرى، حيث سجلت زيادة 25% في المبيعات بالربع الرابع، وهي أكبر زيادة ربع سنوية لها خلال عامين، في حين لا تزال «سناب» تتعافى.

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