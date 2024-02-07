ارتفاع متوسط سعر المنازل في بريطانيا بواقع 3785 استرلينياً في يناير

(MENAFN
- Al-Bayan)
قفز متوسط سعر المنازل في المملكة المتحدة بواقع 3785 جنيهاً استرلينياً (4778 دولاراً) على أساس شهري في يناير الماضي، في زيادة للشهر الرابع على التوالي.
وذكرت شركة «هاليفاكس»، أكبر مصدر لقروض الرهن العقاري السكني في المملكة المتحدة، أن قيمة العقارات ارتفعت في مجملها بنسبة 1.3% مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، بحسب ما أوردته وكالة أنباء «بي أيه ميديا» البريطانية.
وارتفعت أسعار المنازل بنسبة 2.5% سنوياً - وهو أعلى معدل نمو سنوي منذ يناير 2023.
وقال كيم كينيرد، مدير شركة «هاليفاكس» للرهن العقاري: «إنه الشهر الرابع على التوالي الذي ترتفع فيه أسعار المنازل، ونتيجة لذلك، بلغت وتيرة النمو السنوي في الوقت الحالي 2.5%، وهو أعلى معدل منذ يناير من العام الماضي».
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