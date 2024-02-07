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ارتفاع متوسط سعر المنازل في بريطانيا بواقع 3785 استرلينياً في يناير

2/7/2024 3:00:40 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قفز متوسط سعر المنازل في المملكة المتحدة بواقع 3785 جنيهاً استرلينياً (4778 دولاراً) على أساس شهري في يناير الماضي، في زيادة للشهر الرابع على التوالي.

وذكرت شركة «هاليفاكس»، أكبر مصدر لقروض الرهن العقاري السكني في المملكة المتحدة، أن قيمة العقارات ارتفعت في مجملها بنسبة 1.3% مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، بحسب ما أوردته وكالة أنباء «بي أيه ميديا» البريطانية.

وارتفعت أسعار المنازل بنسبة 2.5% سنوياً - وهو أعلى معدل نمو سنوي منذ يناير 2023.

وقال كيم كينيرد، مدير شركة «هاليفاكس» للرهن العقاري: «إنه الشهر الرابع على التوالي الذي ترتفع فيه أسعار المنازل، ونتيجة لذلك، بلغت وتيرة النمو السنوي في الوقت الحالي 2.5%، وهو أعلى معدل منذ يناير من العام الماضي».

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